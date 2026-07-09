14년 만에 한-몽골 과기공동위 개최…“기술 혁신·천연자원 결합”

과기부, 8일 과기공동위 개최…2012년 후 처음

광물자원 분야 등 연구기관 간 협력 MOU 체결

배경훈 "상호 호혜적 과학기술 협력 성과 창출"

현지 정부와 과학기술·디지털 협력 MOU도

제3차 한-몽골 과학기술공동위원회 개최 기념사 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(앞줄 가운데)이 8일 몽골 울란바타르에서 개최한 '제3차 한-몽 과학기술공동위원회'에서 참석자들과 기넘 촬영을 하고 있다./과학기술정보통신부

정부가 14년 만에 몽골과 과학기술 협력을 재개, 현지의 성장 잠재력과 천연자원을 활용한 연구 협력에 나선다. 동시에 과학기술부터 디지털 기술을 아우르는 협력 체계를 새로 구축, 인력 교류 등을 통한 상호 호혜적인 성과를 만들겠다는 계획이다.9일 과학기술정보통신부는 8일 '제3차 한-몽골 과학기술공동위원회'를 개최해 양국 간 과학기술 협력을 재개했다고 밝혔다.양국은 1991년에 '대한민국 정부와 몽골인민공화국 정부 간 경제, 과학, 기술협력협정'을 체결하고 2010년과 2012년에 교대로 과기공동위를 2차례 개최했으나, 그 이후 과기공동위를 통한 공식적인 교류가 없었다.이번 국빈방문을 계기로 과기부는 14년 만에 과기공동위를 개최, 공식적인 과학기술 교류를 재개하고, 인력교류 및 공동연구 등의 과학기술 협력 강화방안을 논의했다. 이번 과기공동위는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 몽골 경제개발부 자담빈 엔흐바야르 장관이 수석대표를 맡았으며 양국 정부, 연구기관 관계자 등 총 50여 명이 대표단으로 참석했다.양국은 연구기관 간 과학기술 협력을 위한 총 3건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 과학기술 협력체계 구축의 일환으로 한국과학기술연구원-몽골과학원(MAS)간 MOU를, 광물자원 분야에서는 한국지질자원연구원-MAS간 MOU를 체결했다. 또 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC)도 몽골과학원 생물학연구소(IB-MAS)와 생명공학 분야의 협력을 위한 MOU를 맺었다.이번 MOU 체결을 통해 양국 연구기관은 관련 분야의 실질적인 협력 방안을 추진할 예정이다.이날 과기부는 양국의 산·학·연 전문가가 참석하는 '한-몽골 과학기술 포럼'을 개최, 양국 과학기술 혁신 주체 간 협력 의제를 공유하고 연구기관 간 협력 과제를 모색했다.배 부총리는 "14년 만에 개최한 이번 과기공동위를 통해 멈춰있던 한국과 몽골 간의 과학기술 협력과 교류를 재개하고, 향후 양국 간 과학기술 협력을 활성화하는 계기를 마련했다"며 "몽골의 역동적인 성장 잠재력과 천연자원을 한국의 과학기술 혁신 역량과 결합해 상호 호혜적인 과학기술 협력 성과를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.한편 이날 과기부는 몽골 경제개발부, 디지털개발혁신통신부와 과학기술 및 디지털 협력 MOU도 체결했다. 과학기술 MOU는 생명공학, 핵심광물 및 희토류 원소를 포함한 광물자원, 기후변화 및 환경, 에너지, 인공지능(AI) 분야 등에 대해 정책 공유와 인력교류 등 협력을 강화하는 것을 골자로 한다.디지털개발혁신통신부와 체결한 디지털 협력 MOU에서는 AI와 차세대 이동통신, 정보통신기술(ICT) 장비 등의 분야에서 정보교환, 공동연구 등을 통한 협력을 강화하기로 했다.