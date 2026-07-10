함양군의회, 제10대 의회 공식 출범… “군민 신뢰받는 민생 의회 구현”

함양군의회는 9일 오후 의회 본회의장에서 제10대 의회 개원식을 개최하고, 군민의 뜻을 대변하는 대의기관으로서 새로운 각오와 결의를 다졌다.
이날 개원식은 개회식과 국민의례를 시작으로 △의원 선서 △의원 윤리강령 낭독 △개원사 △축사 △기념촬영 순으로 진행됐다.
제10대 함양군의회 의원들은 의원 선서를 통해 법령을 준수하고 군민의 권익 신장과 복리 증진, 지역사회 발전을 위해 성실히 직무를 수행할 것을 엄숙히 서약했다. 아울러 의원 윤리강령 낭독을 통해 청렴하고 책임감 있는 의정 활동으로 군민의 기대에 부응하겠다는 강한 의지를 표
명했다.
이어 "군민 한 분 한 분의 삶을 의정의 중심에 두고 현장 중심의 역동적인 의정 활동을 펼쳐 나가겠다"고 덧붙였다.
진병영 함양군수는 축사를 통해 제10대 의회 개원을 축하하며 의회와 집행부 간의 긴밀한 협력을 당부했다. 진 군수는 "의회와 집행부는 역할은 다르지만 '함양 발전과 군민 행복'이라는 궁극적인 목표는 같다"며 "수레의 두 바퀴처럼 서로 존중하고 신뢰하며 함께 나아갈 때 더 큰 성과를 거둘 수 있다"고 강조했다.
이어 "군정의 파트너인 의회와 늘 열린 마음으로 소통하고, 주요 현안에 대해서도 의원들의 의견을 충분히 경청하여 군민을 위한 최선의 방안을 함께 모색하겠다"고 말했다.
한편, 함양군의회는 이번 제10대 의회 임기 동안 정당과 지역, 개인의 이해관계를 넘어 '함양 발전'과 '군민 행복'이라는 공동의 목표를 향해 소통과 협력, 화합과 상생의 의정 활동을 이어나갈 방침이다.