김석규 양산시의원 “부산·울산은 뛰는데 양산시는 멈췄다”…광역교통 협의 ‘침묵 행정’ 직격

실무협의 골든타임 놓치면 시민만 손해

양산-울산 환승할인 편입·3개 지자체 공동건의 촉구

20260710_094720 0 김석규 양산시의원이 10일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 부산·울산 광역교통 실무협의에 양산시가 즉각 참여할 것을 촉구하고 있다./이철우 기자

부산과 울산이 광역교통 협력에 속도를 내는 가운데 양산시만 침묵으로 일관하고 있다는 비판이 제기됐다.김석규 양산시의원(더불어민주당·평산·덕계)은 10일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "부산과 울산은 이미 움직이기 시작했는데 양산시는 일주일째 아무런 공식 입장조차 내놓지 않고 있다"며 광역교통 실무협의에 즉각 참여할 것을 촉구했다.김 의원은 지난 2일 전재수 부산시장과 김상욱 울산시장이 취임 직후 만나 부산·울산 광역교통 개선을 위한 실무협의를 조속히 추진하고, 양산시도 협의 대상에 포함하기로 합의한 사실을 거론하며 "양산은 이미 협상 테이블에 초대받았지만 정작 당사자인 양산시만 침묵하고 있다"고 비판했다.김 의원은 "이것은 신중함이 아니라 명백한 관망이자 행정의 태만"이라며 "실무협의 초기 단계부터 참여하지 못하면 이후 협상 과정에서 양산시의 발언권과 조정 권한은 줄어들 수밖에 없고 결국 그 피해는 시민들에게 돌아간다"고 지적했다.김 의원은 양산시가 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다는 근거로 통근 데이터를 제시했다.동남지방데이터청이 발표한 2025년 부·울·경 사회조사에 따르면 양산시 외부 통근 인구 6만6038명 가운데 울산 울주군으로 출근하는 비율은 18.9%로 가장 높았다. 부산 기장군(11.3%)과 사상구(8.2%)를 크게 웃도는 수치다. 반대로 울산으로 유입되는 통근 인구의 출신지 역시 양산시가 34.1%로 가장 높은 비중을 차지했다.김 의원은 "부산과 울산 양방향 모두에서 이처럼 대규모 통근 네트워크를 형성하는 도시는 부·울·경에서 사실상 양산이 유일하다"며 "양산은 배후도시가 아니라 동남권 생활경제권의 핵심 축"이라고 강조했다.그러면서 현재 부산·김해·양산 광역환승할인은 시행되고 있지만 정작 통근 수요가 가장 많은 양산-울산 구간은 제외돼 있다고 지적했다.김 의원은 "행정구역 경계 하나 때문에 매일 울산으로 출퇴근하는 시민들이 매달 수만 원의 교통비를 추가 부담하는 차별을 감내하고 있다"며 "생활권은 이미 하나인데 행정은 여전히 경계선 안에 갇혀 있다"고 비판했다.이어 서울·인천·경기 통합환승할인 체계와 '대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법'을 언급하며 "부산·울산·양산이 공동으로 건의할 경우 국비 확보 가능성도 높아질 수 있다"며 "지금 필요한 것은 관망이 아니라 선제적 행동"이라고 주장했다.김 의원은 양산시를 향해 △부산·울산 광역교통 실무협의 참여 의사 즉각 공식화 △양산-울산 광역환승할인을 위한 3개 지자체 공동건의 선제 제안 △협의 진행 상황의 정례 보고 및 시장의 직접 브리핑 등 세 가지를 공식 요구했다.김 의원은 양산시 행정을 향해 직격했다. 그는 "협의는 부산과 울산이 먼저 시작했지만 결실을 만드는 것은 양산시의 참여 시점에 달려 있다"며 "침묵은 신중함이 아니라 무능"이라고 지적했다.김 의원 "양산 시민들의 교통권을 더 이상 행정의 늑장과 무관심 속에 방치해서는 안 된다"며 "양산이 부울경 초광역 협력의 중심축으로 설 때까지 끝까지 감시하고 행동하겠다"고 밝혔다.