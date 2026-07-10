귀농 71.9% 늘어…완주로 향한 ‘정착형 농촌행’

주거·체류·상담 연계 정책 주목
10일 정부의 2025년 귀농귀촌인 통계에 따르면 지난해 완주군 귀농 인구는 97가구 153명으로 집계됐다. 전년 대비 71.9% 증가한 수치다. 같은 기간 전북 전체 귀농 인구는 992가구 1248명으로 전년보다 9.8% 늘었다. 완주군의 귀농 증가 폭이 도내 평균을 크게 웃돈 셈이다.
완주군 귀촌 인구는 4283가구 5476명으로 전년보다 4.7% 줄었다. 전체 귀촌 흐름은 둔화됐지만, 농사를 짓기 위해 지역에 들어온 귀농 인구는 오히려 늘어난 것이다.
완주군은 귀농 초기의 가장 큰 진입장벽으로 꼽히는 주거 문제를 낮추고, 체류와 교육, 상담을 함께 제공한 정착지원 정책이 귀농 증가에 영향을 준 것으로 보고 있다.
군은 귀농인의 집, 귀농 행복주택, 체류형 농업창업지원센터 등 임시 거주시설을 운영하고 있다. 예비 귀농인이 완주에 머물며 지역 여건과 농지, 작목 등을 미리 살펴볼 수 있도록 하기 위한 장치다.
귀농귀촌지원센터를 중심으로 한 상담과 현장 체험, 지역융화 프로그램도 운영 중이다. 도시민이 곧바로 농촌에 정착하는 방식이 아니라, 준비 단계부터 실제 정착까지 이어지는 과정을 단계별로 지원하는 데 초점이 맞춰져 있다.
연령별로 보면 귀농 인구는 60대가 36.6%로 가장 많았다. 이어 50대 23.5%, 30대 이하 21.6%, 40대 12.4%, 70대 이상 5.9% 순이었다. 귀농 수요가 중장년층과 은퇴세대를 중심으로 형성돼 있음을 보여준다.
반면 귀촌 인구는 30대 이하가 45%로 가장 높은 비중을 차지했다. 완주로 들어오는 인구 이동 안에서도 귀농은 중장년·은퇴세대, 귀촌은 청년·가족 단위 유입이라는 차이가 나타난 셈이다.
유희태 완주군수는 "앞으로도 귀농귀촌인이 완주에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 현실적인 지원정책을 강화하고, 귀농귀촌 1번지 완주의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.