‘제19회 정남진 장흥 물축제’ 25일 개막…K-콘텐츠·체류형 프로그램 강화

탐진강서 9일간 시원한 여름축제

물싸움부터 K-POP까지 콘텐츠 풍성

제18회 정남진장흥물축제 0 지난해 정남진장흥물축제에 몰린 인파.

제18회 정남진장흥물축제 0 지난해 정남진장흥물축제의 공연 모습.

장흥군 대표 여름축제인 제19회 정남진 장흥 물축제가 오는 25일부터 8월 2일까지 탐진강과 편백숲 우드랜드, 빠삐용zip 일원에서 열린다.12일 장흥군에 따르면 올해 축제는 '치유가 물~씬! 여름이 물~씬! 씬나는 장흥'을 슬로건으로 내걸고, 기존 물놀이 중심 프로그램에 K-콘텐츠와 체류형 관광 프로그램을 더해 관광객 맞이에 나선다.정남진 장흥 물축제의 백미는 관광객이 직접 참여하는 체험형 축제 라는 점이다. 축제의 서막을 여는 살수대첩 거리 퍼레이드 는 올해 스토리텔링을 한층 보강하고 국가별 전통문화와 화려한 컬러 퍼포먼스를 더해 국가별 전통문화 퍼포먼스를 선보인다.축제 기간 내내 이어지는 △지상 최대의 물싸움 △황금물고기(대왕장어)를 잡아라 등은 장흥에서만 즐길 수 있는 대표 콘텐츠로, 탐진강의 청정수와 함께 무더위를 단번에 날려버린다.올해는 단순 물놀이를 넘어 문화적 깊이를 더했다. 2026 대형 종합한류행사 와 연계한 K-POP 공연이 열려 축제의 열기를 최고조로 끌어올릴 예정이다. 특히, 옛 장흥교도소를 문화공간으로 탈바꿈한 빠삐용zip 에서는 K-드라마를 접목한 AR 미션투어와 야간투어 등 젊은 층을 겨냥한 이색 콘텐츠가 준비돼 있다.축제의 즐거움을 밤까지 이어가기 위한 체류형 프로그램도 눈에 띈다. 탐진강과 빠삐용zip 일원에는 짱! 흥나는 장흥 캠핑 스테이 가 운영되어 캠핑카와 캠핑 사이트를 통한 여유로운 여행이 가능하다. 또 청년들이 운영하는 별빛달빛 청년존 과 Water Play Zone, 장흥 물빛야장 은 낮보다 뜨거운 장흥의 밤을 책임진다.이번 축제는 지역 경제 활성화에도 앞장선다. 축제장 내 향토음식관 대신 정남진 장흥토요시장 및 지역 음식점과 직접 연계하여 관광객들이 장흥한우삼합, 된장물회 등 현지의 맛을 제대로 즐길 수 있도록 했다.아울러 관광객들의 편의를 위해 장흥역을 중심으로 광주, 목포, 순천, 부산 등 주요 거점과 축제장을 잇는 셔틀버스를 운행하며, 재난안전 합동상황실과 응급의료체계를 구축해 무엇보다 안전한 축제 운영에 만전을 기하고 있다.장흥군 관계자는 "탐진강의 깨끗한 물과 장흥의 치유 자원을 활용해 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 여름 축제를 준비했다"며 "많은 관광객이 장흥에서 시원한 여름을 보내길 바란다"고 말했다.