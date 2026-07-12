현대차그룹, ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’ 공식 후원…글로벌 문화예술 지원 이어가

6~11일 프랑스 루아르 지방서 개최

신진 아티스트 발굴·후학 양성 목표

높은 관심 글로벌 55개국·500여명 지원

현대차, GV70·G80 전동화 모델 등 전시

(사진1) 260712 현대차그룹, ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’ 공식 후원 0 '제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르'가 개최된 프랑스 루아르 '샤토 드 라 페르테 엥보(Chateau de La Ferte-Imbault)'에 전시된 제네시스 G80 전동화 모델과 소프라노 조수미의 모습./현대차그룹

현대자동차그룹이 차세대 오페라 스타 발굴을 위한 '제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르'를 공식 후원하며 글로벌 문화예술 지원 활동을 이어갔다.현대차그룹은 공식 후원사로 참여한 '제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르'가 6~11일(현지시간)까지 프랑스 중부 루아르 지방의 고성 '샤토 드 라 페르테 엥보'에서 성황리에 개최됐다고 10일 밝혔다.'조수미 국제 성악 콩쿠르'는 세계적인 소프라노 조수미가 차세대 성악가 발굴과 후학 양성을 위해 창설한 국제 대회로, 2024년 첫 개최 이후 올해 두 번째 대회를 맞았다.이번 대회에는 조수미를 비롯해 미국 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 전 예술 고문 조나단 프렌드, 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장 캐스팅 매니저 파올로 가바제니, 영국 런던 로열 오페라 하우스 예술 행정 책임 멜라니 알멘딩거 등 세계 클래식 음악계를 대표하는 인사들이 심사위원으로 참여했다.대회에는 18세부터 32세까지 전 세계 성악가들이 참가했으며, 55개국 500여 명의 지원자가 몰리는 등 차세대 오페라 스타를 향한 높은 관심을 받았다.현대차그룹은 제1회 대회에 이어 올해도 공식 후원사로 참여해 글로벌 무대를 꿈꾸는 신진 아티스트들의 성장과 도전을 지원했다.소프라노 조수미는 "음악을 통해 더 나은 세상을 만들 수 있도록 국제적인 비전을 가진 아티스트들을 발굴하고 지원하는 이번 국제 콩쿠르를 개최하게 되었다"며 "한국의 위상을 높이는 국제적인 문화 행사에 현대차그룹과 함께 하게되어 자랑스럽고 감사하다"며 소감을 전했다.특히 올해는 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞는 해로, 현대차그룹은 프랑스 현지에서 열린 이번 대회를 후원하며 양국 간 문화예술 교류 확대에도 힘을 보탰다.대회 기간 현대차그룹은 행사장에 특별 전시 공간을 마련하고 제네시스 GV70 전동화 모델과 G80 전동화 모델을 선보였다.또 현대차·기아 프랑스 법인과 제네시스 유럽법인은 현지 주요 고객 및 문화예술계 관계자를 초청해 문화예술을 매개로 한 차별화된 고객 경험을 제공했다.아울러 의전 차량으로 G90를 운영하고 전용 쇼퍼 서비스를 제공해 심사위원과 주요 참가자들의 이동 편의를 지원하는 등 성공적인 대회 운영을 뒷받침했다.현대차그룹 관계자는 "한불수교 140주년이라는 뜻깊은 해에 프랑스 현지에서 개최된 이번 콩쿠르를 계속해서 후원하게 돼 의미가 크다"라며 "앞으로도 진정성 있는 문화예술 후원을 이어가며 문화예술 저변 확대와 글로벌 문화 교류에 기여하고, 글로벌 고객과의 소통을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.