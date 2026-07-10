여름철 집중호우 피해 예방이 최고...한대희 군포시장, 도심 빗물받이 현장 점검 후 스티커 부착

clip20260710130956 0 한대희 군포시장이 10일 도심 빗물받이 위치표 스티커를 부착하고 있다./군포시.

경기 군포시 한대희 시장이 여름철 집중호우로 인한 도심 침수 피해 예방을 위해 빗물받이 상태를 직접 확인하는 등 총력을 기울이고 있다.군포시는 10일 집중호우로 인한 신속한 재난 대응을 위해 과거 침수 이력이 있는 산본1동 저지대 주요 도로변을 중심으로 빗물받이 현장 점검을 실시했다. 이날 점검에는 한대희 시장이 직접 빗물받이 상태를 확인하고 위치표시 스티커를 부착했다.특히 '빗물받이 위치표시 스티커'는 기습적인 도로 침수 예방은 물론 시민 인식 개선까지 동시에 유도한다.호우 시 도로가 침수돼 빗물받이가 보이지 않을 때, 연석 등에 부착된 안내 스티커는 빗물받이 위치를 즉각 파악할 수 있게 함으로서 신속한 대응을 통해 도로 배수 조치 시간을 단축할 수 있다. 또한 친숙한 이미지와 문구로 빗물받이에 담배꽁초, 쓰레기 무단 투기를 방지하는 등 캠페인 효과도 거둘 것으로 기대된다.한대희 시장은 "빗물받이 위치표시 스티커는 집중호우시 초기대응에 실효성이 클 것으로 기대된다며 침수 예방을 위해서는 빗물받이에 담배꽁초나 쓰레기 등을 버리는 일이 없도록 시민들의 관심과 협조를 적극 당부"했다.군포시는 더욱 신속한 민원 대응을 위해 '군포시 빗물받이 준설' 민원 긴급대응 오픈채팅방을 개설해 운영한다. 호우 시 각 동 행정복지센터와 실시간으로 배수불량 위치 및 사진을 실시간으로 공유해 도로 침수 발생 시 신속한 대응체계를 구축하고 있다.