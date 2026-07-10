노조 파업 예고에 최영일 현대차 대표 “돌이킬 수 없는 길 가선 안돼”

최영일 대표이사 부사장, 10일 담화문 전해

지난 8일 협상결렬…노조, 13일부터 부분파업

마주 앉은 현대차 노사 교섭 대표<YONHAP NO-3805> 0 현대자동차 노사는 5월 6일 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 열었다. 노사 교섭 대표가 마주 앉은 모습./연합

최영일 현대자동차 대표이사 부사장은 다음주부터 노조가 부분파업을 예고한 것과 관련해 "결코 돌이킬 수 없는 파업의 길을 가서는 안된다"고 강조했다.최 대표이사는 10일 담화문을 통해 "해고자 복직, 정년 연장 등을 이유로 파업하는 것은 유감"이라며 이같이 밝혔다.그는 "지난 8일 회사는 사실상 최선의 안을 제시했다"며 "특히 하반기 신차 출시 등으로 실적 턴-어라운드를 모색하는 상황과 고객의 기대에 부응하는 것이 꼭 필요하다고 판단해 결단했다"고 설명했다.앞서 현대차는 지난 8일 열린 제 15차 임급 협상에서 기본급 8만9000원 인상, 성과금 350%+1000만원, 주식 15주 등 임금성 3차 제시안을 내놨지만, 노조는 이를 거부했다.특히 노사는 임금성 제시안보다는 정년 연장과 해고자 복직 등 노조가 강력하게 주장하는 핵심적인 별도요구안에서 접점을 찾지 못하고 있다.최 대표는 "노조는 해고자 복직과 정년 연장 등을 요구하며 또다시 파업의 길로 가고 있다"며 "정당한 해고로 이미 판결 난 해고자들을 어떤 사유로 복직을 논의할 수 있느냐"고 역설했다.또 "정치권에서 정년 연장 법제화 논의가 치열하게 이뤄지는 상황에서 개별 기업 노사가 먼저 결론을 낼 수 있느냐"며 "불과 10개월 전 단체교섭에서 정년 연장은 '법제화 이후 논의'로 합의한 바 있다"고 밝혔다.그는 "과거 파업으로 우리가 얻은 것은 돌이킬 수 없는 생산 손실과 임금 피해, 고객과 국민의 따가운 비난뿐이다"며 "파업한다고 (회사가) 더 제시하거나 임금 손실을 보상한 사례는 결코 없다"고 덧붙였다.