대한항공·아시아나, ‘교육기부·환경정화’ 사회공헌 확대

중·고교생 항공 진로 특강 진행

깨끗한 지역 환경 조성 협력

[사진2] (4) 0 대한항공·아시아나항공 교육기부 봉사단이 지난 9일 서울 성동구 한양대학교 사범대학 부속중학교에서 항공 진로 특강을 실시하고 기념사진을 찍고 있다./대한항공

대한항공과 아시아나항공이 교육기부와 환경정화 활동을 함께 펼치며 지역사회 상생에 나섰다. 오는 12월 '통합 대한항공' 출범을 앞두고 양사 임직원들은 미래세대 진로 지원과 환경보호 활동을 공동으로 진행하며 조직 간 협력도 강화하고 있다.10일 대한항공과 아시아나항공 교육기부 봉사단은 지난 9일 서울 성동구 한양대학교 사범대학 부속중학교에서 1학년 학생 약 140명을 대상으로 항공 진로 특강을 진행했다고 밝혔다.이번 특강에서는 양사 임직원들이 현직 항공인으로서의 경험을 바탕으로 항공업계의 다양한 직무와 진로 설계 방법을 소개했다. 학생들은 항공산업의 직무별 역할과 실제 업무 경험을 들으며 진로 탐색의 기회를 가졌다.앞서 지난달 27일에는 인천 부평구 아동복지시설 파인트리홈에서 중·고등학생 약 30명을 대상으로 진로 특강을 실시했다. 대한항공 운항승무원은 조종사의 역할과 업무를 소개했고, 아시아나항공 객실승무원은 객실승무원의 직무와 현장 경험을 공유했다. 강연 이후에는 질의응답과 멘토링 시간을 마련해 학생들의 진로 고민을 함께 나눴다.양사는 환경보호 활동도 공동으로 이어가고 있다. 매월 마지막 주 금요일에는 양사 임직원이 함께 참여하는 사회공헌 프로그램 '두 손 모아'를 운영하며 지역사회 환경 개선 활동을 펼치고 있다.대한항공 관계자는 "양사 임직원이 함께하는 사회공헌 활동은 지역사회에 기여하는 동시에 조직 간 화합과 소통을 높이는 계기가 되고 있다"며 "앞으로도 '함께하는 여정(Journey Together)'이라는 조직문화를 바탕으로 지속적인 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.