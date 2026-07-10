대웅제약, 웨이센과 AI 내시경 맞손…소화기 질환 토털 솔루션 구축

AI 내시경 소프트웨어 국내 판매 협력

진단부터 치료까지 소화기 포트폴리오 강화

[사진자료1] 대웅제약 이창재 대표이사(우)와 웨이센 김경남 대표이사(좌)가 계약체결 후 기념촬영을 하고 있다 0 대웅제약 이창재 대표이사(우)와 웨이센 김경남 대표이사(좌)가 계약체결 후 기념촬영을 하고 있다./대웅제약

대웅제약이 의료 AI 전문 기업 웨이센과 손잡고 디지털 헬스케어 사업 확대에 나선다. 기존 소화기 치료제 사업에 AI 내시경 진단 솔루션을 더해 검사부터 진단, 치료까지 아우르는 사업 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.대웅제약은 웨이센과 AI 내시경 영상 분석 소프트웨어 '웨이메드 엔도(WAYMED ENDO)' 판매 위탁 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.웨이메드 엔도는 국내 최초 AI 기반 위·대장 내시경 실시간 영상 분석 의료 소프트웨어다. 내시경 주름 뒤나 가장자리, 2~3mm 크기의 작은 병변 등 육안으로 놓치기 쉬운 병변을 검사 중 확인할 수 있도록 지원한다.양사는 웨이메드 엔도의 국내 공급 확대를 위해 협력할 예정이다. 대웅제약은 상급종합병원, 종합병원, 건강검진센터, 의원 등 전국 병원 영업 네트워크를 활용해 웨이메드 엔도의 판매와 마케팅을 담당한다. 웨이센은 제품 고도화와 기술 지원으로 의료현장에서 안정적인 도입과 활용을 지원할 예정이다.이번 계약은 대웅제약이 추진 중인 디지털 헬스케어 사업 확대 전략의 일환이다. 대웅제약은 웨이메드 엔도 판매 협력을 통해 위식도역류질환 치료제 '펙수클루', 대장 정결제 '클린콜' 등 기존 소화기 질환 제품 포트폴리오에 AI 기반 내시경 진단 보조 소프트웨어를 추가한다. 이를 통해 검사 준비부터 진단 보조, 치료까지 아우르는 소화기 질환 토털 솔루션을 제공하겠다는 목표다.이창재 대웅제약 대표는 "이번 협력은 디지털 헬스케어 사업을 소화기 질환 분야로 확장하는 의미 있는 출발점"이라며 "기존 소화기 질환 제품군과 전국 병원 네트워크를 기반으로 웨이메드 엔도의 공급을 확대하고 의료진의 검사 환경과 업무 효율 개선을 지원하겠다"고 말했다.김경남 웨이센 대표는 "소화기 질환 분야 전문성과 영업 역량을 갖춘 대웅제약과의 협력은 국내 AI 내시경 시장 확대의 중요한 계기가 될 것"이라며 "더 많은 의료기관이 AI 기반 내시경 진단 보조 소프트웨어를 활용할 수 있도록 제품 개발과 기술 고도화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.