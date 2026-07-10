李대통령, 몽골서 이태준 열사 추모…“숭고한 뜻 이어가겠다“

이재명 대통령, 이태준 열사 기념관 방명록<YONHAP NO-5182> 0 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 열사 기념관에서 방명록을 작성하고 있다./연합뉴스

몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르에 위칳나 이태준 기념관을 찾아 이태준 열사의 가묘에 헌화하고 묵념했다. 몽골 근대 의료 발전에 기여하고 조국 독립을 위해 헌신한 이 열사의 뜻을 한·몽 관계의 미래 협력으로 이어가겠다는 취지다.이 대통령은 이날 오전 10시 5분께 짙은색 양복에 네이비 넥타이 차림으로 이태준 기념공원에 도착했다. 현장에 있던 한인회장 등 동포들은 박수와 환호로 이 대통령을 맞았다.올해로 순국 105주년을 맞은 이태준 열사는 1914년 몽골로 망명해 병원 '동의의국'을 열고 몽골의 근대 의료 발전에 기여한 인물이다. 당시 몽골의 고질병이었던 화류병 퇴치에 힘쓰며 몽골 국왕의 어의로도 활동했다.이 열사는 동시에 도산 안창호 선생의 제자이자 핵심 독립운동가였다. 의열단 등 독립운동 단체에 거액의 재정을 지원하며 조국 독립운동의 숨은 기반을 마련한 것으로 평가된다.우선 이 대통령은 이태준 선생의 가묘와 기념비 앞에 섰다. 이어 '이태준 선생 순국 제105주년, 대한민국 대통령 이재명'이라고 적힌 흰 백합 화환을 헌화한 뒤 진혼곡에 맞춰 고개를 숙여 묵념했다.헌화를 마친 이 대통령은 현장 안내를 맡은 국방무관에게 실제 묘역의 위치를 물으며 깊은 관심을 보였다. 이 열사의 유해는 과거 자이승 구릉 인근에 묻힌 것으로 알려졌지만 정확한 위치는 확인되지 않은 상태다.이 대통령은 여운형 선생이 과거 이 열사의 무덤을 참배하고 남긴 기록 등을 살피며 역사적 유산의 완전한 복원을 위한 지속적인 고증 노력을 당부했다.이후 이 대통령은 기념관 2층 전시관으로 이동했다. 독립기념관 해설사의 안내를 받으며 이 열사의 생애와 독립운동 자취를 둘러봤다.전시관에는 세브란스 의학원 졸업 사진과 안창호 선생과의 인연, 김규식 선생과의 관계 등을 보여주는 자료가 전시됐다. 이 대통령은 이 열사가 몽골에서 의료 활동과 독립운동을 병행한 과정을 차례로 살폈다.특히 이 대통령은 이 열사가 독립운동 단체에 재정을 지원한 내역이 담긴 독립신문 보도 자료 앞에서 발걸음을 멈췄다.이 대통령은 "독립운동에 돈을 낸 사람들의 명단을 이렇게 그대로 신문에 써놓으면 일제에 정보가 유출돼 심각한 문제가 생겼을 것"이라며 "보도 내용에 적힌 이름들은 정보 유출과 감시를 피하기 위해 가명을 사용한 것이 아닐까 생각한다"고 말했다.이 대통령은 이 열사의 생전 모습을 인공지능, 인공지능(AI) 기술로 복원한 영상 전시 코너에서도 관심을 보였다. 이 대통령은 잠시 발걸음을 멈춘 뒤 "정말 닮았다"고 말했다.관람을 마친 이 대통령은 기념관 로비에서 방명록에 서명했다. 이 대통령은 방명록에 "이태준 열사의 숭고한 뜻을 한몽 황금시대로 이어가겠습니다"라고 남겼다.