장동혁 “대통령·민주당·선관위, 민주주의 좀먹는 카르텔”

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 '6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회'에 참석해 "무책임하고 오만한 선관위를 이 대통령과 민주당이 철저히 보호하고 있다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 민주당이 선관위에 대한 견제를 막아왔다고 주장했다. 그는 "선관위 가족 특혜 채용 사태가 드러났을 때 국회의 진상규명을 방해하고 감사원의 감사를 가로막은 장본인이 바로 민주당"이라며 "선관위를 비판하면 징역 10년이라는 황당무계한 법을 만들어서 선관위를 무소불위의 기관으로 만들려고 한 것도 민주당"이라고 지적했다.
장 대표는 자당이 추천하는 선관위 특검 도입 필요성도 강조했다. 그는 "대통령과 민주당, 과거의 선거까지 특검이 제한 없이 수사할 수 있도록 해야 한다"며 "그러려면 반드시 국민의힘이 특검을 추천해야 하고 수사범위도 제한 없이 해야 한다"고 목소리를 높였다.
선관위 개혁과 관련해선 "대충 몇 곳 고쳐서 넘어갈 수준이 아니다. 사실상 존재할 이유가 없어졌다"며 "완전히 허물고 새로운 선거 관리체계를 만들어야 한다"고 했다.
사전투표 제도 폐지도 거듭 촉구했다. 그는 "사전투표는 투표율을 높이기 위한 제도라고 하는데 본 투표일을 늘리는 방식으로 얼마든지 해결할 수 있다"며 "그런데도 민주당이 악착같이 사전투표를 지키려 한다면 합리적인 의심을 가질 수밖에 없다"고 우려했다.
장 대표는 토론회 마지막 발언자로 재차 나서며 "2026년 6월 3일은 대한민국의 민주주의가 완전히 무너진 날"이라면서도 "선관위를 개혁해 건강한 민주주의로 세우는 기회로 삼는다면 6월 3일은 새로운 혁명의 날이 될 것"이라고 했다.