장동혁 “대통령·민주당·선관위, 민주주의 좀먹는 카르텔”

국민의힘, 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회 0 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 10일 이재명 대통령과 더불어민주당, 중앙선거관리위원회를 향해 "대한민국 민주주의를 좀먹는 거대한 카르텔"이라고 비판하며 선관위의 전면 개혁과 사전투표 폐지의 필요성을 재차 강조했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 '6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회'에 참석해 "무책임하고 오만한 선관위를 이 대통령과 민주당이 철저히 보호하고 있다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 민주당이 선관위에 대한 견제를 막아왔다고 주장했다. 그는 "선관위 가족 특혜 채용 사태가 드러났을 때 국회의 진상규명을 방해하고 감사원의 감사를 가로막은 장본인이 바로 민주당"이라며 "선관위를 비판하면 징역 10년이라는 황당무계한 법을 만들어서 선관위를 무소불위의 기관으로 만들려고 한 것도 민주당"이라고 지적했다.장 대표는 자당이 추천하는 선관위 특검 도입 필요성도 강조했다. 그는 "대통령과 민주당, 과거의 선거까지 특검이 제한 없이 수사할 수 있도록 해야 한다"며 "그러려면 반드시 국민의힘이 특검을 추천해야 하고 수사범위도 제한 없이 해야 한다"고 목소리를 높였다.선관위 개혁과 관련해선 "대충 몇 곳 고쳐서 넘어갈 수준이 아니다. 사실상 존재할 이유가 없어졌다"며 "완전히 허물고 새로운 선거 관리체계를 만들어야 한다"고 했다.사전투표 제도 폐지도 거듭 촉구했다. 그는 "사전투표는 투표율을 높이기 위한 제도라고 하는데 본 투표일을 늘리는 방식으로 얼마든지 해결할 수 있다"며 "그런데도 민주당이 악착같이 사전투표를 지키려 한다면 합리적인 의심을 가질 수밖에 없다"고 우려했다.장 대표는 토론회 마지막 발언자로 재차 나서며 "2026년 6월 3일은 대한민국의 민주주의가 완전히 무너진 날"이라면서도 "선관위를 개혁해 건강한 민주주의로 세우는 기회로 삼는다면 6월 3일은 새로운 혁명의 날이 될 것"이라고 했다.