성낙인표 창녕군정, 재정집행도 속도 냈다…경남 최우수 기관 선정

상반기 목표 대비 122.1% 집행…지역경제 활성화 재원 3억원 확보

창녕군청 전경 0 창녕군청 전경./ 오성환 기자

경남 창녕군이 올해 상반기 재정 신속집행 평가에서 도내 최우수 기관으로 선정됐다. 주요 사업 예산을 목표보다 빠르게 집행하며 지역경제 회복을 뒷받침한 점이 평가를 받았다.창녕군은 경상남도가 도내 18개 시·군을 대상으로 실시한 '2026년 상반기 재정 신속집행 평가'에서 최우수 기관에 선정돼 특별조정교부금 3억원을 확보했다고 10일 밝혔다.이번 평가는 상반기 신속집행 실적과 1·2분기 소비·투자 집행 실적을 종합해 이뤄졌다. 창녕군은 시설비 집행과 공기업 집행 목표 달성 등 주요 평가 항목에서 가점을 받았다.창녕군의 상반기 신속집행 목표액은 2275억원이었다. 군은 이보다 502억원 많은 2777억원을 집행해 목표 대비 122.1%의 집행률을 기록했다. 이는 경남 도내 군부 1위 실적이다.민생경제와 직접 연결되는 소비·투자 부문에서도 목표를 웃돌았다. 창녕군은 1분기 목표보다 129억원 많은 874억원을 집행했고, 2분기에는 목표보다 159억원 많은 935억원을 집행했다. 두 분기 모두 목표액을 초과 달성한 것이다.군은 지난해 말부터 대규모 사업을 중심으로 집행 상황을 점검해 왔다. 부군수를 단장으로 한 신속집행 추진단을 운영하며 사업별 집행 현황과 현장 애로사항을 관리한 점도 실적 개선으로 이어졌다는 설명이다.이번 평가는 성낙인 군수 체제의 재정 운용 기조가 성과로 이어졌다는 점에서도 의미가 있다. 군은 확보한 특별조정교부금을 지역경제 활성화와 군민 생활에 필요한 사업에 활용할 계획이다.성낙인 창녕군수는 "이번 결과는 지역경제 활성화를 위해 전 직원이 함께 노력한 결실"이라며 "하반기에도 군민이 실질적으로 체감할 수 있는 주요 사업을 중심으로 신속하고 책임감 있게 재정을 운용하겠다"고 말했다.