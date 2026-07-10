이마트, 몽골에 노브랜드 전문점 1호점 오픈…K-상품 수출 거점 확대

몽골에 '해외 최대 규모' 1호점 열어… 7월 말 2호점도 연이어 출점

산업부·KOTRA 해외진출 지원사업 연계 MOU, 민관 협력으로 중소기업 판로 확대

2028년까지 글로벌 15개점, 10년 내 50개점 목표

몽골 노브랜드 1호점 외관 0 몽골 노브랜드 1호점 외관 전경./이마트

이마트가 몽골에서 노브랜드 전문점을 처음으로 선보인다.이마트는 몽골 수도 울란바토르에 노브랜드 전문점 1호점인 '시청점'을 개장했다고 10일 밝혔다. 몽골에서 10년간 쌓아온 유통 사업 경험을 바탕으로 K-상품의 해외 판매 거점을 확대한다는 전략이다.새 매장은 울란바토르 야르막(Yarmag) 신도시 내에 약 253평 규모로 조성됐다. 해외 노브랜드 전문점 가운데 가장 큰 규모다. 매장에서는 노브랜드 자체상품(PB) 1100여 종을 포함해 한국 및 현지 상품 등 총 5000여 개 품목을 판매한다.이마트는 노브랜드를 국내 중소기업의 해외 판로를 넓히는 플랫폼으로 육성하고 있다. 현재 노브랜드 상품의 약 70%를 국내 중소기업이 생산하는 만큼 해외 점포 확대는 중소 협력사의 수출 기회 확대와도 연결된다는 설명이다.정부와의 협력도 강화하고 있다. 이마트는 올해 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 추진하는 '유통기업 해외진출 지원사업'에 선정됐다. 이에 맞춰 지난 9일 몽골 현지 파트너사(SKY Hypermarket LLC)와 업무협약(MOU)을 체결하고 노브랜드와 이마트 브랜드 인지도 제고, 한국 상품 판매 확대, 공동 마케팅 등을 추진하기로 했다.노브랜드 전문점 개장 행사에는 김정관 산업통상자원부 장관과 한채양 이마트 대표가 참석해 매장을 둘러보고 K-유통의 해외 확장 성과를 점검했다.이마트는 몽골 사업을 기반으로 노브랜드 전문점 확대에도 속도를 낼 계획이다. 몽골은 전체 인구 약 350만 명 가운데 절반가량인 170만 명이 울란바토르에 거주하는 도심 집중형 시장이다. 긴 겨울과 상습적인 교통 체증으로 장보기와 외식, 여가를 한 곳에서 해결하는 원스톱 쇼핑 수요가 높은 것이 특징이다.이마트는 2016년 몽골 1호점을 연 이후 현재까지 6개 점포를 운영하고 있다. 대형점과 중소형점을 상권 특성에 맞게 운영하며 현지 시장에 안착했다. 현재 몽골 이마트는 주말 하루 평균 방문객이 3만 명에 달하며, 현지 운영사인 SKY Hypermarket은 몽골상공회의소 기준 기업 순위가 2017년 62위에서 2025년 21위로 상승했다.노브랜드 상품에 대한 현지 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 몽골 내 노브랜드 상품 매출은 100억원을 넘어섰으며, 올해는 120억원 이상을 기록할 것으로 회사는 예상했다.이마트는 이번 1호점을 시작으로 몽골 내 노브랜드 전문점을 2028년까지 15개로 확대하고 전용 물류 클러스터도 구축할 계획이다. 장기적으로는 향후 10년 안에 50개 매장을 운영해 전국 단위 유통망을 갖춘다는 목표다.한채양 이마트 대표는 "지난 10년간 몽골에서 축적한 사업 경험과 고객 신뢰를 바탕으로 노브랜드 전문점을 새 성장축으로 육성하게 됐다"며 "국내 우수 상품의 해외 진출을 지원하고 현지 소비자와 국내 협력사가 함께 성장할 수 있는 K-유통 플랫폼을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.