양산시 “광역교통 협의 이미 진행 중”…김석규 의원 ‘침묵 행정’ 주장 반박

경남도 공문 공개, 참여 여부 검토·의견 제출 완료, 행정 공백 사실과 달라

양산시청 0 양산시청 청사./이철우 기자

부산·울산 광역교통 협의와 관련해 '침묵 행정'을 하고 있다는 김석규 양산시의원의 주장에 대해 양산시가 경남도의 공식 공문을 공개하며 반박했다.양산시는 광역환승할인 제도 참여 여부를 이미 검토해 경남도에 의견을 제출한 상태로, 행정이 멈춰 있었다는 주장은 사실과 다르다고 10일 밝혔다.앞서 김 의원은 이날 오전 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "부산과 울산은 광역교통 협력에 속도를 내고 있는데 양산시는 공식 입장조차 내놓지 않고 있다"며 광역교통 실무협의 참여와 부산·울산 공동 건의를 촉구했다.이에 대해 양산시 대중교통과는 경남도가 지난해 양산시에 공문을 보내 울산시가 제안한 '울산(트램·시내버스)-부산(도시철도·시내버스)-경남(양산·김해·거제 시내버스)' 광역환승할인 제도 도입과 관련해 사업 참여 의사와 의견 제출을 요청했다고 설명했다.시는 관련 부서 검토와 내부 의견 수렴을 거쳐 2025년 11월 경남도 교통정책과에 참여 의사를 전달했으며, 현재도 제도 참여 방안과 재정 여건 등을 종합적으로 검토하고 있다고 밝혔다.양산시는 "경남도의 공식 요청에 따라 관련 행정절차를 진행하고 있는 상황에서 협의에 참여하지 않았거나 아무런 대응을 하지 않았다는 주장은 사실과 다르다"며 "행정 진행 상황을 충분히 확인하지 않은 채 제기된 문제 제기"라고 밝혔다.이어 광역환승할인 제도의 취지에는 공감하지만 재정 분담 방식과 운영체계, 시스템 구축 비용, 장기적인 재정부담 등을 종합적으로 검토해야 하는 사안인 만큼 충분한 협의와 검증이 필요하다고 설명했다.황승환 양산시 대중교통과장은 "광역교통 협력은 정치적 구호가 아니라 시민 부담과 직결되는 정책"이라며 "재정과 제도 전반을 면밀히 검토하는 것은 지방정부의 당연한 책무"라고 말했다.이어 "사실관계 확인 없이 '침묵 행정'이나 '관망 행정'으로 규정하는 것은 시민들에게 불필요한 오해를 불러일으킬 수 있다"며 "정치적 공방보다 정확한 사실관계를 바탕으로 논의하는 것이 우선"이라고 밝혔다.