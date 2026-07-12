닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 인천

인천시, ‘5조 5천억 재정 부담’에 비상경영…‘재정예산개혁TF’ 가동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260712010004173

글자크기

닫기

인천 박은영 기자

승인 : 2026. 07. 12. 13:43

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

다음 주면 예산 바닥…인천e음 10% 캐시백 결국 일시 중단
2026071000207_0
박찬대 인천광역시장이 10일 시청 브리핑룸에서 재정예산개혁TF 발족 기자회견을 하고 있다./인천시
인천광역시가 심각한 재정 건전성 악화에 대응하기 위해 비상경영 체제를 선포하며 재정구조 개혁을 위한 본격적인 행보에 나섰다. 이에 따라 대표적인 지역화폐인 '인천e음' 캐시백 지급이 전면 중단되는 등 시민 생활에도 적지 않은 변화가 예상된다.

12일 인천시에 따르면 박찬대 시장은 최근 기자회견을 열고 외부 전문가와 시 실무진이 참여하는 '재정예산개혁TF'를 출범해 시 재정 전반에 대한 종합 점검에 착수한다고 발표했다.

박 시장은 "취임 당시 시민들께 약속한 투명한 시정을 실천하기 위해 현재 인천의 엄중한 재정 상황을 있는 그대로 설명드리게 됐다"며 "민선 9기 인수위원회 활동을 통해 확인한 인천시의 재정 현주소는 예상보다 훨씬 더 심각한 상태"라고 밝혔다.

가장 먼저 타격을 입은 곳은 인천e음(인천이음) 서비스다. 올해 인천e음 예산은 지난해보다 1000억원가량 늘어난 2581억원이 편성됐으나, 준비되지 않은 정책이 급조되면서 다음 주중 예산이 모두 소진될 것으로 전망됐다.

시는 현재 확보된 예산으로는 7월 중순부터 연말까지 캐시백을 지급할 수 없어, 예산이 소진되는 시점부터 기존 10% 캐시백을 포함한 인천e음 캐시백 전체 지급을 부득이하게 일시 중단한다고 설명했다.

인수위원회의 재정 점검 결과에 따르면, 올해 본예산에 반영되지 않은 필수 사업비만 이미 6441억원에 달하는 것으로 드러났다.

여기에 현재 추진 중인 정책사업을 포함해 민선 9기 임기 동안 시가 부담해야 할 예산은 1조4000억원에 이르며, 기금 상환 등을 모두 포함한 향후 총재정 부담 규모는 무려 5조5000억원대에 달하는 것으로 파악됐다.

이에 따라 시는 임시방편적인 재원 마련 대신 재정 구조를 근본적으로 개선하는 정공법을 택하기로 했다.

우선 재정 정상화를 위한 컨트롤타워로 '재정예산개혁TF'를 즉시 가동한다. TF는 앞으로 숨은 부채와 재정부담 요인을 종합적으로 진단하고, 기존 사업의 타당성 검토와 예산집행 효율화 등 재정 건전성을 강화하기 위한 구체적인 방안을 수립할 예정이다.

특히 시는 재정 상황을 종합 점검하는 동안 박 시장의 핵심 공약 중 하나인 '민생회복 100일 프로젝트'를 잠시 유예하기로 결정했다. 공약을 서둘러 추진하기보다 누적된 재정 문제를 해결하는 것이 우선이라는 판단에서다.

시는 앞으로 TF 운영 결과와 재정개혁 추진 상황을 시민들에게 투명하게 공개하며 지속가능한 재정 운영체계를 구축해 나갈 방침이다. 박 시장은 "재정을 바로 세우고 인천e음을 안정적으로 운영하기 위한 불가피한 조치인 만큼 시민들의 깊은 이해를 부탁드린다"고 전했다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프 “미사일 1000기” vs 모즈타바 “복수” 맞불…미-이란, 호르무즈·핵협상 동시 교착

벨링엄 2골, 잉글랜드 8년 만의 4강…준결승 상대는 아르헨티나?

미·이란, 암살·복수 위협 속 휴전 붕괴…미-이란, 호르무즈 놓고 협상 재개 추진

4시간 환송 오찬에 조랑말 선물까지…李대통령, 몽골 국빈방문 마치고 귀국

미군, ‘상선 공격’에 이란 3차 공습…이란도 중동 미 표적 반격

우크라 드론, 러 에너지·병력 기반 동시 타격…푸틴 장기전 전략 ‘흔들’

‘황당 퇴장’에 4강 물거품 스위스, 엠볼로 ‘이해 불가 시뮬레이션’

지금 뜨는 뉴스

세단도, SUV도 아닌 그 사이에서 답 찾을 찾다 ‘르노 필랑트’

석굴암·불국사 담은 우표 나온다…기념우표 45만장 발행

홀란드 시그니처 머리끈, 알고보니 한국 브랜드였다

오미자차 한잔에 더위 싹…창덕궁 약방으로 피서 오세요

아우디, 상품성 강화 ‘Q5·스포트백’ 출시…6990만원부터