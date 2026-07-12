“수수료 줄고 혜택 늘고”…서울배달+땡겨요, 상반기 매출 819억 달성

중개수수료 2% 유지…77만원 비용 절감

시민 혜택 다양…페이백·할인쿠폰 등 '삼중 할인'

서울배달+땡겨요 홍보 포스터 0 서울배달+땡겨요 홍보 포스터/서울시

서울시 공공배달앱 '서울배달+땡겨요'가 2%대 낮은 중개수수료와 상품권 할인 혜택을 무기로 올해 상반기(1~6월) 매출 819억원을 달성했다. 전년 동기(326억원) 대비 2.5배 늘어난 수치다.12일 시에 따르면 서울배달+땡겨요는 가맹점·회원·매출이 모두 큰 폭으로 증가하며 성장세를 이어가고 있다. 6월 말 기준 누적 가맹점은 6만2000개소, 회원은 291만명으로 지난해 같은 기간보다 각각 29.2%, 57.3% 증가했다. 이는 서울시민 3명 중 1명 꼴로 가입한 셈이다.서울시는 이러한 성과의 배경으로 민간 배달앱(최대 9.7%) 대비 2% 중개수수료를 통한 소상공인 부담 완화, 배달전용상품권·할인쿠폰 발행 등 소비자 혜택 확대, 신한은행과의 협업 프로모션, 가맹점 지속 확대를 꼽았다.서울배달+땡겨요는 민간 배달앱의 최대 9.7% 수준인 중개수수료를 2%로 유지하고 광고비도 받지 않아 소상공인의 비용 부담을 줄이고 있다. 월 매출 1000만원 기준으로 계산하면 민간 배달앱보다 최대 77만원의 비용을 절감할 수 있다. 실제 2024년부터 올해 6월까지 서울배달+땡겨요를 통해 소상공인이 절감한 중개수수료는 약 163억원에 달하는 것으로 추산된다.시민이 체감하는 혜택도 꾸준히 확대되고 있다. 자치구 배달전용상품권을 이용하면 15% 선할인에 더해 결제금액의 5%를 상품권으로 돌려받는 페이백, 각종 할인쿠폰까지 적용받아 사실상 '삼중 할인' 혜택을 누릴 수 있다. 여기에 광역 온라인 서울사랑상품권(10% 선할인+5% 페이백)과 광역 서울사랑상품권(5% 선할인+5% 페이백), 온누리상품권 결제도 지원해 소비자는 할인 혜택을, 소상공인은 결제수수료 절감 효과를 함께 누리고 있다. 실제 올해 상반기 매출 819억원 가운데 516억원(63%)이 서울사랑상품권과 온누리상품권으로 결제됐다.시는 이러한 성장세를 이어가기 위해 공공배달서비스 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다. 자치구와 협력해 지역 대표 맛집과 숨은 맛집의 입점을 확대하고, 배달전용상품권과 할인 프로모션도 지속 운영해 소비자 혜택을 더욱 늘려나갈 예정이다.박경환 시 민생노동국장은 "서울배달+땡겨요는 소상공인과 시민이 함께 웃는 대표적인 상생 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "금융지원과 생애주기별 맞춤형 종합지원 등 소상공인 지원 정책을 속도감 있게 추진해 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.