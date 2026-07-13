몽키트래블, 진에어 ‘진마켓’ 프로모션 ‘얼리버드 찐특가’

1

/몽키트래블

아시아 전문 여행 플랫폼 몽키트래블이 진에어의 정기 특가 프로모션 '진마켓(진MARKET)'과 연계해 항공권 예약 고객을 대상으로 여행 혜택을 제공하는 '얼리버드 찐특가' 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 진에어 항공권 예약 고객을 대상으로 호텔과 골프, 투어, 입장권, 스파 등 여행상품 할인 혜택과 포인트 적립, 사전 위탁 수하물 추가 혜택 등을 제공하는 것이 특징이다.

몽키트래블은 태국을 비롯한 아시아 지역에서 호텔, 골프, 데이투어, 입장권, 스파 등 다양한 여행상품을 운영하고 있다. 일정 변경 지원 서비스와 태국 현지 기준 24시간 한국어 긴급 상담 체계, 여행 포인트 적립 서비스 등 이용자 편의 서비스도 함께 운영 중이다.

이번 행사에서는 플랫폼 내 여행상품에 사용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 진에어 항공권 예매를 인증한 고객에게는 몽키트래블에서 사용할 수 있는 5000포인트를 지급하며, 진에어 국제선 이용 시 사용할 수 있는 사전 위탁 수하물 5kg 무료 쿠폰도 함께 제공한다.

진에어의 '진마켓'은 7월 13일부터 16일까지 진행되며, 몽키트래블의 연계 프로모션은 7월 13일부터 19일까지 운영된다. 쿠폰과 포인트는 13일부터 몽키트래블 공식 플랫폼에서 내려받아 사용할 수 있으며 진에어 항공권 예약번호를 보유한 고객은 인증 절차를 거쳐 혜택을 받을 수 있다.

몽키트래블 관계자는 "진마켓을 통해 항공권을 예약한 고객들이 여행 준비 과정에서 다양한 혜택을 받을 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "항공권뿐 아니라 호텔과 골프, 투어, 스파 등 현지 여행상품도 보다 합리적인 가격으로 예약할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

프로모션 참여 방법과 쿠폰 사용 조건 등 자세한 내용은 몽키트래블 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.