태국 방콕 주점 화재로 27명 숨지고 63명 부상

63명 부상 중 22명 위중…최근 수년 방콕 최악급 화재

밴드 멤버 "정전 뒤 연기, 대형 폭발 이어져"

아누틴 총리 현장 방문…경찰 수사 착수

THAILAND-FIRE-DISASTER <YONHAP NO-1429> (AFP) 0 13일(현지시간) 태국 방콕의 한 주점에서 대형 화재가 발생한 가운데 경찰이 현장 주변을 통제하고 있다. 이 화재로 최소 27명이 숨졌다/AFP 연합뉴스

태국 방콕의 한 주점에서 12일 밤 대형 화재가 발생해 27명이 숨지고 63명이 다쳤다.13일(현지시간) 로이터에 따르면 전날 오후 11시57분께 방콕 짜뚜짝 지역의 주점에서 불이 나 급속히 번졌다. 현장을 방문한 아누틴 찬위라쿤 태국 총리는 "27구의 시신을 수습했고 나머지 부상자들은 병원으로 이송 중"이라고 밝혔다.아누틴 총리는 생존자 진술을 인용해 화재 직후 주점 안이 연기로 가득 차자 많은 사람이 건물 뒤쪽 화장실 방향으로 달렸지만 그쪽에는 비상구가 없었다고 전했다.찻차트 싯티판 방콕시장은 "63명이 다쳤고, 모두 병원에 입원했으나 이 중 22명이 위중한 상태"라고 밝혔다. 다만 방콕시 관계자는 로이터에 "사망자 수는 27명에서 더 늘지 않았다"고 덧붙였다.현장에 있던 밴드 멤버 한 명은 현지 매체에 불이 나기 직전 조명이 잠시 꺼지더니 연기가 갑자기 가득 찼고, 곧이어 대형 폭발이 일어났다고 증언했다. 이 밴드 멤버는 "폭발 뒤에는 도망치는 사람이 보이지 않았다. 대부분 바닥에 쓰러져 도움을 요청하고 있었다"며 "무대에서 출입구까지 약 5m였는데 어둡고 연기가 자욱해 산소가 없었다"고 말했다.로이터가 확인한 구조대원의 바디캠 영상에는 산소마스크를 쓴 소방관들이 손전등에 의지해 어두운 주점 내부를 수색하는 장면이 담겼다. 화장실 부근 바닥에 쓰러진 피해자 여러 명과 들것을 들고 들어오는 구조대원의 모습도 포착됐다.찻차트 시장은 이 주점이 관련 허가를 갖추고 있었고 비상구도 있었으나 불이 급속히 번지면서 연기가 실내를 가득 채워 이용객이 대피하기 어려웠을 수 있다고 설명했다. 태국 경찰도 수사에 착수할 예정이다.현지 매체들은 13일 이른 새벽까지 구급 인력들이 현장에 남아 시신 이송과 신원 확인을 위한 증거 수집을 이어갔다고 전했다.