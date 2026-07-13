HD현대오일뱅크, 고객휘발유 고객 위한 ‘카젠라운지’ 출시

'카앤' 앱 내 새 서비스

어플 통해 주유 이력·보너스포인트 확인

전용 레이싱 게임 이벤트도 열려

[사진] HD현대오일뱅크가 고급휘발유 고객 전용 디지털 서비스 ‘카젠라운지’를 통해 레이싱 게임 이벤트를 비롯한 주유 이력, 혜택 조회 기능을 제공하고 있다. 0 HD현대오일뱅크가 고급휘발유 고객 전용 디지털 서비스 '카젠라운지'를 통해 레이싱 게임 이벤트를 비롯한 주유 이력, 혜택 조회 기능을 제공하고 있다./HD현대오일뱅크

HD현대오일뱅크는 고급휘발유 고객을 위한 디지털 전용 서비스 '카젠라운지'를 출시한다고 13일 밝혔다.카젠라운지는 HD현대오일뱅크의 카 라이프 플랫폼 '카앤(Car&)' 앱 내에 새롭게 마련된 서비스다. 고급휘발유 '카젠'과 초고급휘발유 '울트라 카젠'을 이용하는 고객에게 맞춤형 혜택을 제공한다. 고객은 어플리케이션을 통해 주유 이력과 보너스포인트를 확인하고, 전용 레이싱 게임 이벤트에도 참여할 수 있다.이번 서비스는 프리미엄 연료 이용 고객의 만족도를 높이고 다양한 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 고급휘발유를 주유한 고객은 카앤 앱에서 카젠라운지에 접속해 주유 금액에 따라 최대 ℓ(리터)당 4포인트를 추가로 적립할 수 있다. 주유 금액이 5만원 이상인 고객에게는 레이싱 게임 참여권이 제공되며, 게임 참가자에게는 주유패스 프리미엄 1개월 체험권과 고급휘발유 주유 쿠폰, 보너스포인트 등 다양한 경품이 지급된다.7월에는 출시 기념 프로모션도 함께 진행한다. 이달 31일까지 HD현대오일뱅크 주유소에서 고급휘발유를 주유한 뒤, 카젠라운지에서 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 고급휘발유 주유 쿠폰을 제공한다.HD현대오일뱅크 관계자는 "카젠라운지는 고급휘발유 이용 고객에게 차별화된 디지털 경험과 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련한 서비스"라며 "더 많은 고객이 프리미엄 연료를 경험하고 꾸준히 선택할 수 있도록 다양한 맞춤형 이벤트를 선보일 계획"이라고 밝혔다.한편 HD현대오일뱅크는 고급휘발유 '카젠', 옥탄가 102 이상 초고급휘발유 '울트라 카젠' 등 다양한 프리미엄 제품 라인업을 운영하고 있다. 특히 2021년 12월 국내 최초로 출시한 초고급휘발유 '울트라 카젠'은 현재까지 약 37만 배럴(승용차 약 120만 대 주유 분량)의 판매량을 기록하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.