구글 클라우드, 전세계 삼성전자 DX 직원에 ‘제미나이 엔터프라이즈’ 제공

국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 중 역대 최대

[이미지] 구글 클라우드 로고 0 구글 클라우드가 삼성전자 DX부문 임직원에게 '제미나이 엔터프라이즈'를 제공한다./구글 클라우드

구글 클라우드는 삼성전자와 손잡고 전 세계 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 임직원에게 '제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise)'를 제공한다고 13일 밝혔다. 구글 클라우드의 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 중 역대 최대 규모로, 삼성전자 임직원의 업무 생산성과 운영 혁신에 새로운 글로벌 기준을 세운다는 계획이다.양사는 단순한 작업 보조 수준을 넘어 자율성과 연속성을 갖춘 AI 에이전트를 조율하는 통합 에이전틱 역량 중심으로 업무 패러다임을 전환한다. 이를 위해 DX부문의 요구사항에 맞춘 이중 구조 아키텍처가 도입됐다. 먼저 임직원들은 '제미나이 엔터프라이즈 앱'을 통해 분산된 사내 시스템을 하나로 연결하는 중앙 집중형 게이트웨이를 활용하게 된다. 이를 통해 복잡한 사내 데이터를 실시간으로 검색 및 종합하여 수동적인 자료 검색에서 가이드 기반의 주도적인 문제 해결 방식으로 업무 방식을 바꿀 수 있다.또한, 이번 도입은 삼성전자의 차세대 AI 로드맵을 위한 핵심 기반이 될 전망이다. 삼성전자는 보안과 거버넌스가 적용된 환경에서 향후 복잡한 워크플로를 자율적으로 관리하는 맞춤형 멀티스텝 AI 에이전트 도입 단계로 나아갈 예정이다. 장기적으로는 개발 인력과 비개발 인력 모두가 직접 AI 에이전트를 만들 수 있는 전사적 AI 대중화를 목표로 한다. 구글 클라우드는 현업 부서 담당자도 쉽게 활용할 수 있는 로우코드·노코드 커스터마이징 기능과 더불어, 고급 엔지니어링을 위한 강력한 개발 환경 및 기술 생태계를 함께 제공할 방침이다.데이터 주권과 보안 체계도 대폭 강화했다. 제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 DX부문 전용 구글 클라우드 테넌트 환경에 배포되어 기업의 민감 데이터가 외부 유출 없이 철저히 통제된 경계 안에서 관리된다. 이를 통해 삼성전자는 기업의 핵심 자산을 보호하면서 디지털 워크포스를 안전하게 확장할 수 있는 토대를 마련했다.루스 선(Ruth Sun) 구글 클라우드 코리아 사장은 "에이전틱 시대의 진정한 업무 혁신은 단순한 생산성 도구를 넘어 깊이 있는 운영 인텔리전스 단계로 나아가야 가능하다"라며 "제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 임직원들이 진정한 엔터프라이즈 AI로 들어서는 시작점이자, 조직의 다양한 요구에 맞춰 글로벌 규모의 비즈니스 혁신을 가속화하는 안전한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.