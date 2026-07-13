KT, 보안인증 획득한 ‘공공형 AI 메일보안’ 서비스 출시

스팸 차단·AI 분석·APT 대응 등 3종 체계

보안 담당자무 효율성 돕는 One-View도

"공공·교육기관에 최적화 보안 제공할 것"

[KT사진 1] CSAP 인증 획득 AI 메일보안 0 CSAP 인증 획득 AI 메일보안 관련 사진. /KT

KT가 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 획득한 '공공형 AI 메일보안' 서비스를 출시한다. 회사는 공공·교육기관을 위한 이메일 보안 시장을 공략하겠다는 구상이다.13일 KT는 랜섬웨어, 피싱메일 등 이메일을 통한 사이버 위협을 AI 기술로 탐지·차단하는 클라우드 기반 보안 서비스를 제공한다고 밝혔다. 회사는 스팸 차단, AI 분석, APT(지능형 지속 공격) 대응 등 3단계 필터링 체계를 통해 악성 메일을 정교하게 식별하고 차단할 수 있을 것이라고 설명했다.이는 공기업 등 공공기관과 국립대학교 등 국가 교육기관이 주요 고객으로, 예산·인프라 구축에 대규모 투자 없이 클라우드 기반 보안 서비스를 활용할 수 있는 게 특징이다. KT 관계자는 "공공·교육기관의 디지털 전환과 보안 강화를 동시에 추진할 수 있을 것"이라고 했다.이 서비스는 최대 3종의 APT 분석 엔진을 선택적으로 적용할 수 있으며, 지속적인 AI 학습과 보안 고도화를 통해 97% 이상의 악성메일 탐지 정확도를 유지하고 있다고도 했다. 특히 대부분의 분석이 1분 이내에 끝나 이메일 수신 지연을 최소화함으로써 임직원의 업무 불편을 줄이면서도 높은 보안 수준을 확보할 수 있다고 했다.회사는 보안 담당자의 업무 효율성을 높이기 위해 'One-View' 기능도 제공한다. AI 분석과 다양한 위협 탐지 기술로 확인된 악성 행위의 탐지 근거, 발생 내역, 위험도 등을 하나의 화면에서 통합적으로 제공하는 게 특징이다. KT 관계자는 "보안 담당자가 위협을 보다 빠르고 정확하게 파악한 후 신속하게 대응할 수 있다"고 강조했다.전명준 KT Enterprise서비스본부장은 "공공기관의 중요 정보를 보호하기 위한 선제적 대응이 중요하다"며 "KT는 국내 최초 CSAP 인증을 획득한 AI 기반 이메일 보안 서비스를 통해 공공·교육기관에 최적화된 보안 환경을 제공하고 안전한 디지털 전환을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.