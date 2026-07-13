닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

BBS불교방송 ‘뉴스의 정석’으로 새출발...생활 밀착형 뉴스 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260713010004567

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 07. 13. 11:09

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

매주 월~금요일 오후 6시 20분~7시까지 방송
새 앵커로 정영석 보도국 보도제작부장 발탁
clip20260713105104
'뉴스의 정석' 앵커로 발탁된 정영석 보도국 보도제작부장./제공=BBS불교방송
불교계 유일의 중앙언론사인 지상파 방송 BBS불교방송의 보도 프로그램 '뉴스의 정석'(PD 유여온)이 새롭게 선보인다.

13일 불교계에 따르면 '뉴스의 정석'은 기존 '뉴스&토크'를 전면 개편한 프로그램으로, 매주 월요일부터 금요일까지 오후 6시 20분부터 7시까지 방송된다. 이번 개편을 통해 정영석 보도국 보도제작부장이 새 앵커로 발탁됐다.

BBS불교방송 관계자는 "정영석 앵커는 풍부한 취재 경험과 안정적인 진행 능력을 바탕으로 정확한 정보 전달은 물론, 청취자의 눈높이에 맞춘 친근하고 신뢰감 있는 진행을 선보일 계획"이라고 밝혔다.

'뉴스의 정석'은 속보 중심의 경쟁을 넘어, 사실에 기반한 정확한 보도와 균형 잡힌 시각, 깊이 있는 분석을 핵심 가치로 삼는다. 이를 통해 시·청취자들에게 보다 신뢰도 높은 품격 있는 뉴스 콘텐츠를 제공할 계획이다.

특히 프로그램 코너를 개편해 BBS 보도국 기자와 각 분야 전문가들이 함께하는 생활 밀착형 뉴스를 강화하고 유튜브 라이브도 병행한다. 아울러 방송 화면 구성에도 변화를 주어 시청자들의 정보 전달력과 몰입도를 한층 높일 예정이다.

정영석 앵커는 "이번 개편은 뉴스의 본질에 더욱 집중하기 위한 변화"라며 "신뢰와 공정성을 최우선 가치로 삼아 시·청취자들에게 가장 믿을 수 있는 뉴스 프로그램으로 자리매김 하겠다"고 각오를 밝혔다.

BBS '뉴스의 정석'은 이날 첫 방송되며 BBS불교방송 라디오와 유튜브 채널을 통해 월~금(18시 20분~19시) 동시 방송한다.
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기