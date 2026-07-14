李 “국정 핵심은 부처·청…장관부터 직원까지 소통 많이 해야”

메뚜기 입찰 지적하며 "지방 공무원 이해충돌 만연"

"아래서 일까지 알기 어려워"…행안부 감시 지시도

대화하는 이재명 대통령과 한성숙 총리 0 이재명 대통령과 한성숙 총리가 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 의견을 나누고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령은 14일 지방 공무원의 자기거래 등 이해충돌 행위가 만연하고 있는 상황을 지적하며 행정안전부의 감시, 공무원 조직의 소통 강화, 감사 인력 확충 등을 주문했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 국무회의를 주재하고 부처 장관들을 향해 "국정 핵심의 축은 청와대가 아니라 정부 부처와 청"이라며 이 같이 말했다.이 대통령은 "부처와 청은 청와대의 국정방향을 감안하되 소관 사무에 대해 최종 책임자가 분명하다"며 "책임 의식 가지고 능동적으로, 자율적으로 소관 업무를 기획하고 집행해야 한다"고 강조했다.특히 이 대통령은 산림사업 수주를 위해 지역을 옮겨 다니며 입찰하는 '메뚜기 업체' 중간조사 결과 1200개 중 900개가 문제 있다는 내용을 언급하며 "장관부터 일선 직원에 이르기까지 소통을 많이 해야 한다", "끊임없이 아래를 봐야 한다"고 거듭 주문했다.이 대통령은 "언론이 기획보도를 할 정도로 다 아는 거고, 농식품부 장관이 열심히 일하는데 일부러 그랬을리는 없다"며 "문제는 저 아래에서 벌어지는 일까지 알기가 어렵다. 잘못해서가 아니고 일상적으로 벌어지는 일"이라고 지적했다.이어 "지방 공무원이 자기가 가진 회사, 가족들, 아는 사람이 하는 회사, 지방 정부 간 거래 등 자기 거래, 이해충돌행위가 만연하고 있다"며 "행안부는 감시해야 한다"고 말했다.그러면서 이 대통령은 "현장과 일선 직원과 토론이 있어야 한다"며 "감사 인력을 늘리는 이유도 그런 것"이라고 말했다.