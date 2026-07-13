요괴 대소동·세계 미식·워터 파티, 테마파크 한여름 축제

롯데월드 어드벤처·민속박물관 '오싹' 콘텐츠

에버랜드 '촌캉스 밤마실', 캐리비안 베이 풀파티

서울랜드 'K-납량특집', 레고랜드 '워터메이즈'

[롯데월드 민속박물관] (2) 민속박물관에 갑자기 나타난 K-요괴 0 민속박물관. / 롯데월드 제공

[롯데월드 어드벤처] (1) K-호러와 K-POP을 결합한 신규 공연 판-요괴들의 놀이 0 롯데월드 어드벤처 공연. / 롯데월드 제공

1. 에버랜드, 촌캉스 밤마실 스페셜 이벤트 진행 0 촌캉스 밤마실. / 에버랜드 제공

2. 캐리비안 베이 파도풀에서 펼쳐지는 워터 뮤직 풀파티 현장 0 캐리비안 베이 워터 뮤직 풀파티. / 에버랜드 제공

1. 에버랜드, 판다 세컨하우스에서 열린 루이바오와 후이바오의 세 돌 생일파티 0 루이바오와 후이바오의 세 돌 생일파티. / 에버랜드 제공

이미지2_K귀신 놀이터 0 K-귀신 놀이터. / 서울랜드 제공

사진1 썸머 플레이 메인 포토존에서 신나게 뛰노는 아이들 0 썸머 플레이 메인 포토존. / 레고랜드 제공

국내 주요 테마파크들이 본격적인 여름방학과 휴가철을 맞아 각기 특색 있는 여름 축제를 선보이고 있다. K-호러와 물놀이, 야간 공연, 협업 콘텐츠까지 다양한 체험 프로그램을 앞세워 가족 단위 방문객을 사로잡는다.롯데월드는 어드벤처와 민속박물관, 아이스링크, 아쿠아리움, 서울스카이를 통해 무더위를 날릴 수 있는 콘텐츠를 제공한다. 어드벤처에서는 K-요괴를 찾아 봉인하는 체험형 축제 '봉인해제 : 요괴 대소동'과 AI를 활용한 요괴 프로필 제작, K-호러 공연 등을 즐길 수 있다. 민속박물관에서는 낮에는 요괴 봉인 체험, 밤에는 관객이 직접 이야기 속 주인공이 되는 이머시브 호러 공연을 운영한다. 아이스링크는 뮤지컬 '겨울왕국'과 협업해 테마 공간과 인공 눈 쇼, 라이팅 공연으로 한여름 속 겨울 감성을 전한다. 아쿠아리움에서는 '핑구' 테마 축제와 스탬프 투어를 즐길 수 있다. 특히 복날에는 카피바라, 수달, 바다사자 등이 여름 특식을 맛보는 '먹방 라이브'가 진행된다. 서울스카이에서는 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 협업한 미디어 연출, 스파이더맨 콘셉트의 스카이브릿지 투어를 통해 이색 전망대 체험을 제공한다.삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 낮에는 시골 바캉스, 밤에는 세계 야시장을 즐길 수 있는 '촌캉스 밤마실'을 진행한다. 촌캉스룩 입고 방문하면 할인·우선입장이 가능한 이색 경험을 할 수 있다. 납량열차·미션게임 등 여름 특화 체험도 준비했다. DJ 공연, 퍼레이드, 불꽃쇼로 볼거리도 늘렸다. 세계의 길거리 음식도 여름 나들이의 즐거움을 더한다. 캐리비안 베이에서는 '워터 뮤직 풀파티'를 열어 유명 DJ와 K팝 아티스트 공연을 파도풀에서 즐길 수 있다. 산리오캐릭터즈와 협업한 '헬로 썸머 파티' 테마존과 포토존, 한정 메뉴·굿즈도 마련했다. '투파크(2Park)' 이벤트를 통해 캐리비안 베이와 에버랜드를 하루에 함께 이용할 수도 있다. 한편 에버랜드는 지난 7일 루이바오·후이바오의 세 번째 생일잔치를 열었다. 국제 협약에 따라 만 4세 이전에 중국으로 이동해야 하는 판다들이 국내에서 맞는 마지막 생일에 많은 관람객의 발길이 이어졌다.서울랜드는 매주 주말 한국 전통 귀신과 K-팝을 결합한 이색 콘텐츠 'K-납량특집'을 운영한다. 저승사자, 구미호, 도깨비 등 한국 설화 속 귀신 캐릭터를 현대적으로 재해석한 '귀신 놀이터'를 중심으로 참여형 노래자랑과 랜덤플레이댄스, AR 기술을 활용한 포토 이벤트, 미로 체험 등 다양한 K-호러 콘텐츠를 선보인다. 또한 100톤 규모의 물대포를 활용한 '워터워즈', K-팝 음악과 함께 즐기는 'K-뮤직워터팝', 대형 물놀이 공간 '크라켄 아일랜드' 등 시원한 물놀이 프로그램도 마련했다. 야간에는 업그레이드된 공연 '루나, 빛의 전설'이 진행된다. 금·토·일 및 공휴일에는 초대형 불꽃이 어우러지는 'K-팝 불꽃판타지'도 준비했다. 관람객이 함께 즐기는 미러볼 댄스타임 등도 운영돼 낮부터 밤까지 여름 축제가 열린다.레고랜드 코리아 리조트는 여름 시즌 '썸머 플레이'를 맞아 물놀이 구역 '웻 존'을 확대하고, 초대형 물놀이 시설 '워터메이즈'를 오는 17일부터 추가 오픈한다. 유아도 이용 가능한 미니 풀과 어린이용 메이즈 풀, 슬라이드 등을 갖춰 가족 단위 방문객이 시원한 물놀이를 즐길 수 있도록 했다. 워터메이즈와 함께 물대포가 터지는 워터 어트랙션, 해적 테마 공연 '파이러츠 어드벤처', '마리나 제트 댄스 파티' 등으로 여름 시즌 콘텐츠를 구성했다. 17~18일 이틀 동안 완전판으로 개장한 '썸머 플레이'를 기념하는 불꽃놀이가 오후 8시 30분에 펼쳐진다. 물놀이와 공연, 화려한 불꽃쇼를 함께 즐길 수 있다. 불꽃놀이가 진행되는 양일 모두 레고랜드 파크는 오후 9시까지 야간 연장 운영된다.