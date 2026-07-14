월성원전본부, 발전소 주변지역 대학생 장학금 신청 접수

15일부터 29일까지 접수

주민·주민 자녀 학비 부담 경감

월성원자력본부 전경 0 월성원자력본부 전경

한국수력원자력 월성원자력본부가 발전소 주변지역 주민과 주민 자녀의 교육비 부담을 덜기 위해 대학생 장학금 신청을 받는다.월성원자력본부는 15일부터 29일까지 '2026년도 대학생 장학금' 신청을 접수한다.신청은 월성스포츠센터 1층에서 방문 접수할 수 있으며, 우편과 이메일로도 가능하다. 방문 접수는 평일에만 운영된다.지원 대상은 양남면과 문무대왕면, 감포읍에 접수 마감일 기준 연속 3년 이상 주민등록을 두고 실제 거주 중인 주민 본인 또는 주민의 대학생 자녀다. 휴학생은 대상에서 제외된다.신청자는 장학금 신청서와 성적증명서, 통장 사본 등 관련 서류를 제출해야 한다. 자세한 신청 방법과 제출 서류는 월성원자력본부 홈페이지 공지사항이나 지역협력부를 통해 확인할 수 있다.월성원자력본부는 발전소 주변지역 교육 지원사업의 하나로 대학생 장학금을 비롯해 졸업장학금과 성적우수 장학금 등을 지원하고 있다. 또 어학연수와 해외문화체험, 체육 프로그램 등 다양한 교육진흥사업도 함께 운영하고 있다.월성원자력본부는 지난 10년간 대학생 장학금 지원사업을 통해 약 34억원을 지급하는 등 지역 인재 양성과 교육환경 개선을 위한 지원을 이어오고 있다.