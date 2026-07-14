닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

월성원전본부, 발전소 주변지역 대학생 장학금 신청 접수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010005091

글자크기

닫기

경주시 장경국 기자

승인 : 2026. 07. 14. 14:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

15일부터 29일까지 접수
주민·주민 자녀 학비 부담 경감
월성원자력본부 전경
월성원자력본부 전경
한국수력원자력 월성원자력본부가 발전소 주변지역 주민과 주민 자녀의 교육비 부담을 덜기 위해 대학생 장학금 신청을 받는다.

월성원자력본부는 15일부터 29일까지 '2026년도 대학생 장학금' 신청을 접수한다.

신청은 월성스포츠센터 1층에서 방문 접수할 수 있으며, 우편과 이메일로도 가능하다. 방문 접수는 평일에만 운영된다.

지원 대상은 양남면과 문무대왕면, 감포읍에 접수 마감일 기준 연속 3년 이상 주민등록을 두고 실제 거주 중인 주민 본인 또는 주민의 대학생 자녀다. 휴학생은 대상에서 제외된다.

신청자는 장학금 신청서와 성적증명서, 통장 사본 등 관련 서류를 제출해야 한다. 자세한 신청 방법과 제출 서류는 월성원자력본부 홈페이지 공지사항이나 지역협력부를 통해 확인할 수 있다.

월성원자력본부는 발전소 주변지역 교육 지원사업의 하나로 대학생 장학금을 비롯해 졸업장학금과 성적우수 장학금 등을 지원하고 있다. 또 어학연수와 해외문화체험, 체육 프로그램 등 다양한 교육진흥사업도 함께 운영하고 있다.

월성원자력본부는 지난 10년간 대학생 장학금 지원사업을 통해 약 34억원을 지급하는 등 지역 인재 양성과 교육환경 개선을 위한 지원을 이어오고 있다.
장경국 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기