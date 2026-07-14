정점식 “張 거취, 쉽게 의견 안 모여…갈등 오래가선 안돼”

국민의힘 보완수사권의 필요성 토론회-27 0 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표가 14일 국회에서 열린 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회에서 참석해 있다. /이병화 기자

정점식 국민의힘 원내대표는 14일 장동혁 대표의 거취 문제와 관련해 "쉽게 의견이 모아지지 않는다"고 말했다.정 원내대표는 이날 문화일보 유튜브에 나와 "6·3 지방선거 결과의 책임을 지고 지도부가 거취를 결단해야 한다는 분도 있고, 지금 대표를 물러나라고 하는 것보다 대여 투쟁에 집중해야 할 때라는 의견을 제시하는 분들도 있다"며 이같이 밝혔다.그는 "대체적인 의견은 장 대표 거취를 둘러싼 갈등이 오래가서는 안 된다는 것"이라며 "어떤 결론이든 조기에 당이 단합된 모습으로 민생을 챙겨야 한다는 데는 의견이 일치한다"고 강조했다.정 원내대표는 '장 대표가 사퇴하지 없는다면 다음 방안이 무엇이냐'는 질문엔 "다음 스텝을 이야기하는 것은 시기상조"라면서도 "빨리 다음 스텝으로 갈 방향성이 정해져야 하는 것 아니냐는 생각만 갖고 있다"고 답했다.장 대표가 해당행위자에 대한 징계 방침을 언급한 데 대해서는 "중앙 윤리위원회에서 진상파악이 먼저 돼야 한다"며 "진상파악 결과에 따라 징계개시 여부를 결정할 것"이라고 했다.정 원내대표는 장 대표가 재선거를 요구하는 장외집회에 연일 참석하는 것과 관련해선 "각 지역 토론회에 참석해 청년들의 의견들을 듣는 것은 긍정적으로 생각한다"고 평가했다.한동훈 무소속 의원의 복당 문제에 대해선 "지금 한 의원의 복당 문제가 정치적 이슈가 돼야 하는 지 동의하기 어렵다"며 "한 의원이 복당하려면 당원들이나 의원들이 공감할 상황과 시기가 돼야 한다"고 말했다.