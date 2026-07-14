정점식 “張 거취, 쉽게 의견 안 모여…갈등 오래가선 안돼”

정 원내대표는 이날 문화일보 유튜브에 나와 "6·3 지방선거 결과의 책임을 지고 지도부가 거취를 결단해야 한다는 분도 있고, 지금 대표를 물러나라고 하는 것보다 대여 투쟁에 집중해야 할 때라는 의견을 제시하는 분들도 있다"며 이같이 밝혔다.
그는 "대체적인 의견은 장 대표 거취를 둘러싼 갈등이 오래가서는 안 된다는 것"이라며 "어떤 결론이든 조기에 당이 단합된 모습으로 민생을 챙겨야 한다는 데는 의견이 일치한다"고 강조했다.
정 원내대표는 '장 대표가 사퇴하지 없는다면 다음 방안이 무엇이냐'는 질문엔 "다음 스텝을 이야기하는 것은 시기상조"라면서도 "빨리 다음 스텝으로 갈 방향성이 정해져야 하는 것 아니냐는 생각만 갖고 있다"고 답했다.
장 대표가 해당행위자에 대한 징계 방침을 언급한 데 대해서는 "중앙 윤리위원회에서 진상파악이 먼저 돼야 한다"며 "진상파악 결과에 따라 징계개시 여부를 결정할 것"이라고 했다.
정 원내대표는 장 대표가 재선거를 요구하는 장외집회에 연일 참석하는 것과 관련해선 "각 지역 토론회에 참석해 청년들의 의견들을 듣는 것은 긍정적으로 생각한다"고 평가했다.
한동훈 무소속 의원의 복당 문제에 대해선 "지금 한 의원의 복당 문제가 정치적 이슈가 돼야 하는 지 동의하기 어렵다"며 "한 의원이 복당하려면 당원들이나 의원들이 공감할 상황과 시기가 돼야 한다"고 말했다.