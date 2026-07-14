바다를 걷고 천년을 만나다…화성 서해안이 들려주는 여름 이야기

전곡항에서 궁평항까지 '바다와 문화유산' 공존

화성에서 만나는 특별한 여름 여행 '푸른 서해'

1-2. 화성 당성의 모습 0 화성 당성 전경.

서해를 품은 천년의 산성, 당성

1-4. 화성 전곡리 물푸레나무의 모습 0 화성 전곡리 물푸레나무.

350년 동안 마을을 지킨 전곡리 물푸레나무

1-6. 정시영 고택 사랑채 전경 0 화성 정시영 고택 사랑채 전경.

궁평항으로 가는 길에서 만나는 조선의 집

바다와 역사가 함께 만드는 여행

여름이면 사람들은 바다를 찾는다. 시원한 바람과 탁 트인 풍경을 기대하는 것이다.하지만 경기 화성 서해안은 바다만 보고 돌아오기엔 아쉬운 곳이다. 전곡항과 궁평항을 잇는 길목에는 천년의 시간을 품은 산성과 수백 년 세월을 견딘 나무, 그리고 조선시대 삶의 흔적이 남은 전통가옥이 차례로 이어지고 있기 때문이다. 한나절 여행만으로도 바다와 역사, 자연을 함께 만날 수 있는 드문 여행지다.화성특례시가 14일 추천한 여행지들은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 서해안의 아름다운 바다와 깊은 역사의 숨결을 함께 느낄 수 있는 곳들이다.전곡항에서 차로 5분 남짓 달리면 서신면 구봉산 자락에 자리한 당성이 모습을 드러낸다. 산 정상을 따라 이어진 성곽에 오르면 푸른 서해가 한눈에 펼쳐진다.당성은 삼국시대 전략적 요충지였다. 백제가 처음 축조한 뒤 고구려와 신라가 차례로 차지하며 군사·행정 거점으로 활용했다. 동시에 중국과 한반도를 잇는 해상교역의 중요한 관문 역할도 맡았다. 오늘날 성벽 위에 서면 천년 전 사신과 상인들이 오갔을 바닷길을 자연스럽게 떠올리게 된다.이곳은 단순한 유적지가 아니라 살아 있는 역사교육 공간이기도 하다. 현재 화성시는 전문 해설사와 함께하는 '당성 여행' 프로그램을 운영하고 있다.방문자센터에서 디오라마를 통해 당시 역사를 살펴본 뒤 실제 성곽을 걸으며 설명을 듣는 방식이다. 약 30분에서 1시간 정도 소요돼 가족 단위 방문객도 부담 없이 참여할 수 있다.당성을 내려와 조금 이동하면 또 다른 시간이 기다린다. 천연기념물인 화성 전곡리 물푸레나무다. 수령 약 350년으로 추정되는 이 나무는 오랜 세월 마을 사람들과 함께해 왔다.전쟁 이전까지 주민들은 이 나무 아래에서 마을의 평안을 비는 동제를 지냈고, 가뭄이 들면 기우제를 올렸다. 공동체의 안녕을 기원하는 삶의 중심이었다.굵은 줄기와 넓게 퍼진 가지가 만드는 짙은 그늘 아래 서 있으면, 자연유산이 단순히 오래된 나무가 아니라 사람들의 기억을 품은 공간이라는 사실을 실감하게 된다. 한여름 뜨거운 햇살을 피해 잠시 쉬어가기에도 더없이 좋은 장소다.바다를 향하는 길에는 조선시대 주거문화도 만날 수 있다. 국가민속문화유산인 정시영 고택은 19세기 초 지어진 양반가옥이다. 50칸이 넘는 규모를 갖췄지만 대문을 측면에 두고 내부가 쉽게 보이지 않도록 설계했다. 집 전체를 감싸는 월(月)자형 구조는 당시 양반가의 공간 구성과 건축미를 보여준다.불과 가까운 곳에는 정수영 고택이 자리한다. 같은 시대에 지어졌지만 서민 주거문화를 대표하는 초가집이다. '튼 ㅁ자형' 구조로 생활의 편리함을 높였고, 집 안에는 민가에서는 보기 드문 신왕단을 마련해 당시 생활문화와 신앙을 엿볼 수 있다.두 고택을 차례로 둘러보면 같은 시대를 살았던 양반과 서민의 삶이 어떻게 달랐는지 자연스럽게 비교하게 된다. 건축은 당시 사람들의 생활방식을 가장 잘 보여주는 기록이라는 사실도 새삼 느끼게 될 좋은 장소다.화성 서해안은 해양관광지라는 이미지가 강하지만, 그 이면에는 삼국시대부터 조선시대까지 이어지는 깊은 역사와 문화가 켜켜이 쌓여 있다.전곡항과 궁평항에서 바다를 즐기고, 당성에서 천년의 역사를 걷고, 물푸레나무 그늘 아래 잠시 쉬어간 뒤 고택에서 조선의 일상을 만나는 여정은 단순한 관광을 넘어 시간여행에 가깝다.올여름, 서해의 풍경을 따라 걷다 보면 어느새 바다는 풍경이 되고, 문화유산은 이야기가 된다. 화성은 그렇게 여행을 조금 더 깊고 오래 기억하게 만드는 도시다.정명근 시장은 "화성의 바다와 국가유산은 과거와 현재를 잇는 소중한 자산"이라며 "여름휴가와 방학을 맞아 많은 시민과 관광객들이 역사와 자연이 어우러진 화성에서 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.