‘걸어다녀도’ 못 막는 메시, 월드컵 2연패·득점왕 정조준

활동량은 줄었지만 효율은 극대화

공간 지배·순간 폭발력 세계 최고

아르헨 우승과 개인 득점왕 정조준

clip20260714135538 0 아르헨티나의 전설 리오넬 메시. /AP·연합

clip20260714135607 0 세계 축구 역사상 최고의 선수로 불리는 리오넬 메시. /AFP·연합

리오넬 메시(아르헨티나)는 더 이상 20대 시절처럼 경기장을 쉼 없이 누비지 않는다. 오히려 걷고, 서 있기도 한다. 그러나 상대는 여전히 그를 막지 못한다. 이번 월드컵에서 가장 적게 뛰는 선수인 메시가 역설적이게도 가장 치명적인 선수가 됐다.이번 대회 선수 활동량 분석 자료에 따르면 메시는 경기 시간의 약 63%를 걷고, 25%는 제자리에 서 있는 것으로 나타났다. 달리거나 전력 질주하는 시간은 전체의 극히 일부에 불과하다. 그럼에도 그는 이번 대회 7골을 터뜨리며 득점 선두를 달리고 있고, 아르헨티나를 4강으로 이끌었다. 월드컵 2연패와 개인 통산 두 번째 월드컵 득점왕이라는 두 가지 목표도 가시권이다.표면적인 활동량만 놓고 보면 메시는 누구보다 '게으른 선수'처럼 보일 수도 있다. 하지만 실제 경기 내용은 정반대다. 메시는 공이 없는 상황에서 무작정 뛰기보다 상대 수비 위치와 압박 타이밍, 동료들의 움직임을 끊임없이 관찰한다. 걷는 시간은 휴식이 아니라 경기를 읽는 과정인 셈이다.상대 수비수 입장에서는 더욱 어려운 상대다. 빠르게 움직이는 선수는 위치를 예측하기 쉽지만, 메시는 갑자기 움직인다. 수비 집중력이 조금만 흐트러지는 순간 빈 공간으로 파고들고, 한 번의 침투와 패스, 슈팅으로 승부를 바꾼다. 불필요한 움직임을 줄인 대신 결정적인 순간에만 폭발적인 스피드를 사용하는 것이 메시 축구의 핵심이다.현대 축구는 강한 압박과 많은 활동량을 요구한다. 하지만 메시는 예외다. 체력을 아끼면서도 경기 전체를 지배하는 법을 누구보다 잘 안다. 특히 나이가 들수록 자신의 신체 능력을 효율적으로 활용하는 방향으로 경기 스타일을 진화시켰다. 젊은 시절 폭발적인 드리블이 무기였다면 지금은 위치 선정과 경기 조율, 결정력이 가장 강력한 무기가 됐다.아르헨티나도 메시를 중심으로 움직인다. 동료들은 적극적인 압박과 왕성한 활동량으로 메시의 수비 부담을 덜어주고, 메시는 공격 전환 순간 가장 위협적인 패스와 마무리에 집중한다. 개인의 장점을 극대화하는 동시에 팀 전체의 효율까지 끌어올리는 구조가 완성된 것이다.숫자 역시 이를 뒷받침한다. 메시는 경기 내내 존재감이 크지 않은 것처럼 보이다가도 결정적인 공격 장면에는 거의 빠지지 않는다. 득점뿐 아니라 찬스 메이킹과 공격 전개 과정에서도 가장 중요한 역할을 맡고 있다. 상대가 메시를 의식하는 순간 다른 공격수들에게 공간이 열리고, 메시에게 시선이 분산되지 않는 순간에는 직접 해결사로 나선다. 그의 존재 자체가 전술인 이유다.이번 월드컵에서도 메시는 중요한 승부처마다 해결사 역할을 해냈다. 토너먼트에서는 경험과 침착함이 더욱 빛났다. 경기 흐름이 팽팽할수록 서두르지 않고 가장 좋은 선택을 찾아내는 능력은 여전히 세계 최고 수준이라는 평가를 받는다. 시간이 흐를수록 경기의 템포를 스스로 조절하고, 상대 수비의 균열이 생기는 순간을 놓치지 않는 노련함은 오히려 더 강해졌다.이제 메시는 월드컵 2연패와 득점왕이라는 또 하나의 역사에 도전한다. 나이는 들었지만 축구 지능은 더욱 날카로워졌고, 체력은 줄었지만 결정력은 여전하다. 그라운드 위에서 가장 천천히 움직이는 선수가 가장 빠르게 승부를 끝내고 있다.