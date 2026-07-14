닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

오세훈 “국무회의 발언권 못 얻어 유감…부동산 개선안 제출”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010005334

글자크기

닫기

박아람 기자 | 박세영 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:28

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

오세훈 "국무회의는 갑론을박하는 자리"
정비사업·민간임대·세제 등 3개 분야 제도 과제 제시 건의
오세훈 시장, 국무회의 대정부 건의 사항 브리핑2
오세훈 서울시장이 14일 서울시청 브리핑룸에서 부동산 정책 관련 국무회의 대정부 건의 사항 브리핑을 하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 서울시장이 14일 민선 9기 출범 이후 이재명 대통령 주재 첫 국무회의에서 부동산 시장 관련 발언 기회를 얻지 못한 데 대해 유감을 표하고, 정부에 주택 공급 확대를 위한 제도 개선을 촉구했다.

오 시장은 이날 시청에서 브리핑을 열고 "오늘 오전 현장의 절박한 목소리를 전달하고자 국무회의에 참석했지만, 기회가 마련되지 못해 매우 아쉽고 유감스럽다"며 "여러 통계 자료나 전문가들의 견해를 30쪽 분량으로 요약해 정부에 제출했다"고 밝혔다.

앞서 오 시장은 이날 오전 열린 국무회의에서 부동산 정책에 대해 공개 발언을 하려고 했으나 한성숙 국무총리가 발언 기회를 주지 않으면서 불발됐다.

오 시장은 "국무회의는 절차와 시간 제약이 있는 만큼 10분 정도만 핵심을 설명하고 준비한 보고서를 참고해 달라고 말씀드릴 계획이었다"며 "보고서만 전달하고 설명할 기회를 얻지 못해 상당히 섭섭했다"고 말했다. 이어 "대통령이 여러 차례 세제 개편 문제나 주택시장 안정화 대책에 대해 본인의 견해를 밝힌 만큼 국무위원들 사이에 상반되는 의견을 내놓는 것이 매우 불편하고 어려울 것으로 예측된다"며 "그런 의미에서 (서울시장인) 제가 다소 불편하고 거북하게 느껴지는 분석 내용과 건의 내용이라도 최대한 거부감 없이 전달하고 싶었지만 제 의도가 관철되지 못해 매우 안타깝다"고 했다. 다만 일각에서 제기된 '패싱' 논란에 대해서는 "굳이 그렇게 보고 싶지는 않다"고 선을 그었다.

또 국무회의에서 이 대통령이 아파트 공급 부족의 원인을 서울시가 설명하라고 언급한 것에 대해서는 "원인은 많지만 가장 큰 원인은 박원순 전 시장 시절 재건축·재개발 단지를 해제하거나 취소한 것"이라며 "이를 전문가나 시민들이 알고 있는데 주택 공급이 늦어지는 이유를 설명해달라는 것은 상황 인식이 정확하지 않을 가능성이 매우 높다"고 지적했다.

향후 국무회의 참석 여부에 대해서는 "그동안 서울시와 현안이 있거나 서울시장으로서 꼭 의견을 개진해야 할 필요가 있다고 판단될 때는 국무회의에 종종 참석해 왔다"며 "필요한 때에는 앞으로도 국무회의 참석을 적극 고려할 생각"이라고 했다.

시는 이날 정부에 △민간정비사업 정상화 △민간임대사업자 기능회복 △실수요자 부담 완화를 위한 세제 개편 등 3대 분야 8대 정책과제를 건의했다.

민간정비사업의 경우 △이주비 LTV 70% 상향 △조합원 지위양도 제한 완화 △민간정비사업 법적 상한 용적률 1.2배 완화를 건의했다. 민간임대 분야에서는 △매입형 임대사업자 LTV 완화 △종합부동산세 합산배제 △기업형 민간임대사업자 제도 도입을 제안했다. 세제 분야에서는 △공정시장가액비율 동결 △장기보유특별공제 유지 △물가상승률을 반영한 재산세·종합부동산세 과세표준 조정 등을 각각 제시했다.

오 시장은 "역대 어느 정권에서도 이렇게 매매가, 전세, 월세가 동시에 오르는 일은 거의 없었다"며 "이제는 수요를 억제하는 정책에서 벗어나서 공급을 확대하는 방향으로 정책의 무게 중심을 옮겨야 한다"고 밝혔다. 이어 "공급이 뒷받침되어야 시장이 안정되고, 청년과 서민도 다시 미래를 계획할 수 있다"며 "국민의 삶과 가장 가까운 정책이 주택정책인 만큼 정부의 주택정책에 적극 반영해주시기 바란다"고 강조했다.
박아람 기자
박세영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

[단독] “그놈 아닌가”…칠곡서의 의심이 밝혀낸 장윤기 추가 범행

SK하이닉스 ADR 9.3% 급락…한국발 AI주 매도, 나스닥 덮쳤다

“한말씀 드려도 될까요” 오세훈 발언에…한성숙 “서류로 받겠다”

“60조 캐나다 잠수함은 잊어라”…K-방산 판도 바꿀 ‘1600조 美 마스(MASGA)’ 온다

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

지금 뜨는 뉴스

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가

포르쉐도 ‘티맵’ 쓴다…한국형 내비게이션 첫 탑재

안전자산이라 믿었는데…금값, 1월 고점서 25% 추락