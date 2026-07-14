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영광군의회, 제296회 임시회 개회…추경예산·조례안 심사 본격화

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영광 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:11

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조일영 의장 "군민이 체감할 수 있는 성과 중심의 의정활동 펼치겠다"
영광군의회
조일영 영광군의회 의장이 14일 제296회 임시회 개회를 선언하고 있다. /영광군의회
전남광주통합특별시 영광군의회가 제10대 원 구성 이후 첫 임시회를 열고 본격적인 의정활동에 돌입했다.

영광군의회는 14일 본회의장에서 제296회 임시회를 개회하고 오는 28일까지 15일간의 회기에 들어갔다.

이번 임시회에서는 2026년 상반기 주요업무 추진상황 보고를 청취하고, 각종 조례안을 심의·처리할 예정이다. 또 2026년 제1회 추가경정예산안을 심사해 군민 생활과 지역 발전에 필요한 예산이 적정하게 편성됐는지 면밀히 살필 계획이다.

자치행정위원회에서는 영광군수가 제출한 △전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법 시행에 따른 영광군 조례 일괄개정조례안 등 8건과 2026년도 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 2건을 △산업건설위원회(위원장 박진구)에서는 영광군수가 제출한 '영광군 문화시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안'을 각각 심사할 예정이다.

예산결산특별위원회에서는 △2026년도 제1회 추가경정예산안 △2026년도 기금운용 변경계획안 심사를 위해 예산결산특별위원회를 구성하고 위원장에 김관필 의원, 간사에 임영민 의원을 각각 선임했다.

행정사무감사특별위원회에서는 △2026년도 행정사무감사가 내실 있게 추진될 수 있도록 행정사무감사 계획서 승인을 위해 행정사무감사특별위원회를 구성하고 위원장에 임영민 의원, 간사에 정선우 의원을 각각 선임했다.

영광군의회는 이번 임시회를 통해 군정 전반에 대한 이해를 높이고, 군민의 기대에 부응하는 의정활동의 기반을 다질 방침이다.

조일영 의장은 "제10대 영광군의회의 첫 임시회인 만큼 군민의 목소리를 충실히 대변하고 집행부에 대한 견제와 협력의 역할을 균형 있게 수행하겠다"며 "군민이 체감할 수 있는 성과 중심의 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.
신동준 기자

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