분당서울대병원, 국가 AI 사업 참여…전영태 병원장 “의료AI 새 기준 되겠다”

환자 진단부터 퇴원 후 관리까지 AI 전주기 구현

정부, 100억원 투입…지역·필수의료 AI 표준 구축 나서

진료지원·지역 협진·업무 자동화 3대 패키지로

[사진1] AI 특화병원 AX-Ready 시범사업 착수보고회서 기념사진을 찍고 있다. 0 (아랫줄 왼쪽부터) 정세영 분당서울대병원 정보화실장, 김홍빈 분당서울대병원 기획조정실장, 이진수 과기정통부 인공지능정책기획관, 전영태 분당서울대병원장, 박운규 NIPA 원장, 장두원 과기정통부 인공지능안전신뢰정책과장, 문장원 NIPA AI활용본부장./분당서울대병원

분당서울대병원이 국가 의료 AI(인공지능) 사업인 '2026 AX-ready'에 참여한다. 진단부터 치료, 행정 효율화, 예후 관리까지 환자 전 과정을 AI로 연결하는 의료 통합 모델을 구축하는 것이 핵심이다.전영태 분당서울대병원장은 지난 16일 분당서울대병원 대회의실에서 열린 시범사업 착수 보고회에서 "'AX-Ready'는 환자 여정 전체를 하나로 잇는 풀스택(Full-stack) 의료 AI 통합 모델을 실증하는 사업"이라며 "기술 자체보다 환자의 안전과 치료 성과 향상에 기여하는 AI를 구현하고, 이번 실증을 통해 국내 의료 AI의 새로운 표준을 제시할 것"이라고 19일 밝혔다.분당서울대병원은 국가 차원의 AI 대전환 시범 사업인 '2026 AX-ready'의 주관기관으로 선정돼 AICON(AI Connected Care Operating Network) 실증사업을 본격 착수할 방침이다. 이번 보고회에선 전 병원장을 비롯해 이진수 과학기술정보통신부(과기정통부) 인공지능정책기획관, 박운규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장 등 컨소시엄 관계자 40여 명이 참석했다.AX-ready는 제한적으로 활용되던 의료 AI를 병원 현장 전반으로 확산하기 위한 국가 차원의 프로젝트로, 정부와 병·의원, 의료 정보·AI 전문기업 등 21개 기관이 참여한다. 선정된 컨소시엄에는 향후 2년 간 총 100억원 규모 사업비가 지원된다.이를 위해 분당서울대병원은 병원장 직속 AX추진단을 운영한다. 국립중앙의료원과 성남시의료원, 중앙보훈병원, 1차 의원 3곳 등과 함께 18개월간 공동 실증을 진행할 계획이다.실증은 세 가지 분야에서 이뤄진다. 우선 진료지원 AI 분야에서는 진단 4종, 관리 3종, 예후 예측 3종 등 식품의약품안전처 인허가를 받은 상용 의료 AI 10종을 실제 진료 현장에 적용한다.지역완결형 AI 건강관리 협진 플랫폼도 구축한다. 1차(검진)와 2·3차(치료) 병원 간 진료기록을 클라우드로 공유해 AI가 의료진에게 환자 정보를 요약, 제공하고 적합한 의료기관을 추천하는 방식이다.병원 업무 자동화도 추진한다. 음성인식 차트 작성과 낙상 감지, 응급실 AI 에이전트 등 9종의 솔루션을 도입해 스마트병동 운영 체계를 구현할 계획이다.사업책임자인 정세영 정보화실장(가정의학과 교수)은 "전자의무기록(EMR), 의료영상저장전송시스템(PACS), 임상데이터를 국제표준에 맞춰 연계하고 AI가 이를 활용할 수 있는 표준화된 연동 체계를 구축할 계획"이라며 "한 번 개발한 AI를 여러 병원이 함께 활용할 수 있는 기반을 마련하는 것이 이번 사업의 핵심"이라고 말했다.