삼성전자, 사우디 모스크에 현지 문화 고려한 HVAC 공급

삼성전자, 사우디 모스크에 맞춤형 HVAC 솔루션 공급(1) 0 사우디 모스크에 천장형 시스템에어컨 '360 카세트'가 설치된 모습. /삼성전자

삼성전자가 사우디아라비아 수도 리야드, 라마를 비롯한 8개 주요 도시의 이슬람 사원인 '모스크' 100여 곳에 고효율 냉난방공조(HVAC) 솔루션 1000여 대를 공급한다고 19일 밝혔다.삼성전자는 종교 시설의 공간 특성을 고려해 공간 전체에 균일한 냉방과 정숙한 운전 성능을 제공하는 원형 구조의 시스템에어컨 '360 카세트'를 공급한다.또한 모스크의 건축 양식을 반영한 맞춤형 패널 디자인을 적용해 내부 공간과 조화를 이룬다.삼성전자의 '360 카세트' 천장형 시스템에어컨은 기존 사각형디자인 대신 세계 최초로 원형 디자인을 적용한 제품이다.풍향을 조절하는 블레이드로 인한 기류 손실을 줄이기 위해 특허받은 '부스터 팬' 기술을 적용했다. 이를 통해 냉기를 수평 방향으로 넓고 멀리 보내 공간 전체에 균일한 전방위 냉방을 구현한다.천장이 높고 개방형 구조인 모스크에서도 냉기를 공간 전체에 고르게 전달할 수 있으며 천장에 설치하는 구조로 바닥 공간 활용도를 높였다. 또 저소음 설계를 적용해 예배 공간에 적합한 정숙하고 쾌적한 실내 환경을 제공한다.실외기는 사우디아라비아의 고온 기후 환경을 고려해 외기온도 50℃ 이상의 환경에서도 안정적인 냉방 성능을 구현할 수 있도록 설계됐다.삼성전자는 이번 공급된 제품에 현지 문화와 건축 양식을 고려한 디자인도 적용했다.모스크는 내부 인테리어와 건축 양식의 조화가 중요시되는 종교시설이므로 제품 패널에이슬람 전통 문양을 반영한 전용 디자인을 적용했다.삼성전자는 이번 공급을 계기로 지난 6월 모스크 리노베이션 사업을 추진하는 현지 파트너 '고루스 채리티'와 업무협약(MOU)을 체결했으며, 사우디 내 모스크를 대상으로 한 공급 협력을 확대해 나갈 계획이다.임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 공급은 예배 공간의 특성과 현지 문화를 반영한 맞춤형 HVAC 솔루션 경쟁력을 입증한 사례"라며 "앞으로도 지역별 환경과 고객 수요를 반영한 다양한 HVAC 솔루션으로 중동 B2B HVAC 사업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.