닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

김천시, 2차 공공기관 유치 총력전…국회서 ‘원팀’ 행보

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260722010008077

글자크기

닫기

김선광 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

배낙호 시장·오세길 시의장·시민 등 국회 세미나 대규모 참석
공공기관 이전 대응 전략 공유…김천 맞춤형 유치 논리 알리기 총력
김천시, 2차 공공기관 유치 위해 국회로 총출동!
7월 22일 수요일 국회의원회관 제1소회의실에서 정부 2차 공공기관 유치를 위해 배낙호 김천시장 및 김천시의회 의장 및 시의원, 시청 핵심 실무진, 그리고 지역 발전을 염원하는 일반 시민 등 대규모 인원이 참석했다./김천시
경북 김천시가 정부의 2차 공공기관 지방 이전에 선제적으로 대응하고 혁신도시 완성과 지역 균형발전을 이끌기 위한 본격적인 유치전에 나섰다.

김천시는 22일 국회의원회관 제1소회의실에서 열린 '2차 공공기관 경북 유치 전략 국회 세미나'에 배낙호 김천시장을 비롯해 오세길 김천시의회 의장과 시의원, 시청 관계자, 시민 등이 대거 참석했다고 밝혔다.

송언석 국회의원과 경상북도가 공동 주최·주관한 이번 세미나는 2차 공공기관의 성공적인 지방 이전과 실효성 있는 지역 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 경상북도 행정·경제부지사와 도의회 부의장, 관계 공무원, 전문가 등 100여 명이 참석했다.

세미나에서는 경상북도 지방시대정책국장이 공공기관 이전 추진 상황을 설명했다. 이어 이수영 서울대학교 행정대학원 교수가 '2차 공공기관 이전의 성공적 추진과 경북도의 유치 방안'을 주제로 발표했다.

참석자들은 토론과 질의응답을 통해 공공기관 이전이 지역경제와 일자리 창출에 미치는 효과를 살펴보고, 경북의 여건을 반영한 기관 유치 전략과 이전 기관의 안정적인 지역 정착 방안 등을 논의했다.

특히 김천시는 시와 시의회, 시민이 함께 참여하는 '원팀' 행보를 통해 공공기관 추가 유치에 대한 지역사회의 강한 의지를 알렸다. 앞으로 김천혁신도시의 기반 시설과 정주 여건, 기존 이전 공공기관과의 연계 가능성 등을 토대로 맞춤형 유치 전략을 구체화할 방침이다.

배낙호 김천시장은 "2차 공공기관 이전은 단순히 기관 하나를 유치하는 차원을 넘어 김천의 백년대계를 좌우할 핵심 동력"이라며 "김천시와 시의회, 시민이 하나 된 원팀으로 강력한 유치 의지를 알린 만큼 김천만의 맞춤형 전략이 국가 정책에 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
김선광 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프 “곧 이란 지하 핵시설 곡괭이산 타격”…후티, 사우디 해상봉쇄로 두 해협 동시 위기

충북도·청주시 밀레니엄타운 내 코스트코 유치 ‘삐걱’

“눈알 스티커?”…‘동궁’ 조승우 곤룡포 용보, 알고 보니 역사 고증

‘고질라’ 시리즈 배우 케일리 호틀, 교통사고로 사망…향년 18세

경찰, 양산 쌍용아파트 승강기 공사 입찰 의혹 수사…‘2억 차 업체 선정’ 적격심사 조작 논란

‘여론조사 대납’ 오세훈 1심 벌금 1000만원…확정시 서울시장직 상실

한병도 “검찰개혁, 다음 국회로 미루지 않아…이번에 반드시 완수”

지금 뜨는 뉴스

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다

월드컵 결승전 특수…배민, 새벽 배달 주문 39.2% 껑충