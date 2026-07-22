김천시, 2차 공공기관 유치 총력전…국회서 ‘원팀’ 행보

배낙호 시장·오세길 시의장·시민 등 국회 세미나 대규모 참석

공공기관 이전 대응 전략 공유…김천 맞춤형 유치 논리 알리기 총력

김천시, 2차 공공기관 유치 위해 국회로 총출동! 0 7월 22일 수요일 국회의원회관 제1소회의실에서 정부 2차 공공기관 유치를 위해 배낙호 김천시장 및 김천시의회 의장 및 시의원, 시청 핵심 실무진, 그리고 지역 발전을 염원하는 일반 시민 등 대규모 인원이 참석했다./김천시

경북 김천시가 정부의 2차 공공기관 지방 이전에 선제적으로 대응하고 혁신도시 완성과 지역 균형발전을 이끌기 위한 본격적인 유치전에 나섰다.김천시는 22일 국회의원회관 제1소회의실에서 열린 '2차 공공기관 경북 유치 전략 국회 세미나'에 배낙호 김천시장을 비롯해 오세길 김천시의회 의장과 시의원, 시청 관계자, 시민 등이 대거 참석했다고 밝혔다.송언석 국회의원과 경상북도가 공동 주최·주관한 이번 세미나는 2차 공공기관의 성공적인 지방 이전과 실효성 있는 지역 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 경상북도 행정·경제부지사와 도의회 부의장, 관계 공무원, 전문가 등 100여 명이 참석했다.세미나에서는 경상북도 지방시대정책국장이 공공기관 이전 추진 상황을 설명했다. 이어 이수영 서울대학교 행정대학원 교수가 '2차 공공기관 이전의 성공적 추진과 경북도의 유치 방안'을 주제로 발표했다.참석자들은 토론과 질의응답을 통해 공공기관 이전이 지역경제와 일자리 창출에 미치는 효과를 살펴보고, 경북의 여건을 반영한 기관 유치 전략과 이전 기관의 안정적인 지역 정착 방안 등을 논의했다.특히 김천시는 시와 시의회, 시민이 함께 참여하는 '원팀' 행보를 통해 공공기관 추가 유치에 대한 지역사회의 강한 의지를 알렸다. 앞으로 김천혁신도시의 기반 시설과 정주 여건, 기존 이전 공공기관과의 연계 가능성 등을 토대로 맞춤형 유치 전략을 구체화할 방침이다.배낙호 김천시장은 "2차 공공기관 이전은 단순히 기관 하나를 유치하는 차원을 넘어 김천의 백년대계를 좌우할 핵심 동력"이라며 "김천시와 시의회, 시민이 하나 된 원팀으로 강력한 유치 의지를 알린 만큼 김천만의 맞춤형 전략이 국가 정책에 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.