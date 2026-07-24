아트와 토이, 하나의 축제로

'어반브레이크&토이콘 서울' 30일 코엑스 개막

15개국 355명 작가 참여…쿠키런 특별전도

01_2025 URBAN BREAK TOY CON SEOUL 현장 스케치 01 0 '어반브레이크 & 토이콘 서울 2025' 전경. /어반컴플렉스

11_2025 URBAN BREAK TOY CON SEOUL 현장 스케치 11 0 '어반브레이크 & 토이콘 서울 2025' 현장 모습. /어반컴플렉스

사사다 야스토의 갸루 메루헨 어반컴플렉스 0 참여작가 사사다 야스토의 '갸루 메루헨'. /어반컴플렉스

도시예술 축제 '어반브레이크'와 글로벌 아트토이 페어 '토이콘 서울'이 하나의 행사로 통합돼 관객을 만난다. 갤러리 중심의 기존 아트페어 형식에서 벗어나 국내외 작가들이 직접 참여하는 '아티스트 중심' 플랫폼을 내세운 것이 올해 가장 큰 변화다.'어반브레이크 & 토이콘 서울 2026'은 오는 30일부터 8월 2일까지 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린다. 올해 7회째를 맞는 어반브레이크와 2회째인 토이콘 서울을 하나의 티켓으로 관람할 수 있으며, 15개국에서 활동하는 아티스트 355명이 참여해 전시와 체험 프로그램, 아트토이, 컬렉터블 콘텐츠 등을 선보인다.행사는 단순히 작품을 거래하는 아트페어를 넘어 작가가 직접 전시를 기획하고 관객과 소통하는 데 초점을 맞췄다. 참여 작가들은 자신의 대표작뿐 아니라 체험형 콘텐츠와 지식재산(IP) 협업 프로젝트 등을 직접 선보이며 창작과 산업을 연결하는 다양한 시도를 소개한다.특히 올해는 'PLAY WITH ARTIST'를 슬로건으로 내걸고 시각예술과 아트토이, 라이선싱, 브랜드 협업 등을 아우르는 복합 예술 플랫폼을 지향한다. 운영위원회는 창작이 전시를 넘어 IP와 브랜드, 라이프스타일로 확장되는 동시대 예술의 흐름을 보여주는 데 의미를 뒀다고 설명했다.대표 프로그램은 데브시스터즈의 대표 IP '쿠키런'을 활용한 특별전 '용감한 여정(BRAVE JOURNEY)'이다. 10개국 30여 명의 아티스트가 쿠키런 캐릭터를 각자의 방식으로 재해석한 작품을 선보이며, 그래피티 프로젝트와 참여형 아트월, 패널 토크 등도 함께 마련된다. 하나의 게임 IP가 다양한 예술 언어로 확장되는 과정을 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.주빈국인 일본의 작가 40여 명이 참여하는 특별전도 열린다. 네오팝과 그래피티, 전통 텍스타일 등 다양한 장르를 소개하며, 인도네시아 작가 25명도 함께 참여해 아시아 동시대 미술의 흐름을 조명한다. 뉴욕을 기반으로 활동하는 세라믹 아티스트 이솔리나 민정의 신작을 공개하는 레지던시 프로젝트와 평화와 연대를 주제로 한 미디어아트 특별전도 마련된다.장원철 어반브레이크 총괄 디렉터는 "올해는 전 세계 아티스트가 관객과 직접 만나는 플랫폼으로 도약하는 원년"이라며 "IP·브랜드 협업과 글로벌 교류를 통해 국내 신진 작가의 지속 가능한 성장과 해외 진출을 지원하겠다"고 말했다.