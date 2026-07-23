현대아이에프씨, ‘힘내세요’ 기초생활수급 보훈대상자 생활안정 지원 손길

경제 어려움 겪는 보훈대상자 생활안정 지원, 보훈복지 증진

현대IFC 0 22일 전남동부보훈지청은 최근 지역기업 현대아이에프씨 및 현대아이에프씨 노동조합과 함께 기초생활수급 보훈가정에 총 900만원 규모의 선풍기와 여름 이불세트를 전달하고 있다. 현대아이에프씨 강규환 대표이사(오른쪽부터), 서정미 전남동부보훈지청장, 현대아이에프씨 노동조합 김영진 지회장, 현대아이에프씨 기장단 대표 김영민 기장. /현대아이에프씨

선박용 엔진 크랭크샤프트 제조기업 현대아이에프씨가 경제적 어려움을 겪는 보훈가족을 위한 생필품 지원에 나섰다.현대아이에프씨는 22일 전남동부보훈지청과 함께 기초생활수급 보훈대상자의 생활 안정을 위한 생필품 전달 활동을 진행했다.이번 지원은 경제적 어려움을 겪는 보훈대상자의 생활 부담을 덜고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다. 현대아이에프씨가 생필품을 준비하고 전남동부보훈지청과 협력해 대상자들에게 전달했다.이날 행사에는 현대아이에프씨 노동조합 김영진 지회장과 기장단 대표 김영민 기장도 참여해 노사가 함께 나눔 활동을 펼쳤다.현대아이에프씨는 전남동부보훈지청과 함께 보훈가족 지원을 꾸준히 이어오고 있다. 2024년에는 참전유공자 가정에 난방용품을, 2025년에는 국가유공자 가정에 냉방용품을 지원했으며, 이러한 공로를 인정받아 지난 6월 국가보훈부 장관 감사패를 받았다.이번 활동은 기존 국가유공자 지원에서 나아가 기초생활수급 보훈대상자로 지원 범위를 넓혔다는 점에서 의미를 더했다.강규환 현대아이에프씨 대표는 "국가를 위해 헌신한 분들이 존중받는 보훈 문화가 일상에 자리 잡을 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.