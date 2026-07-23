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“인프라 이미 갖춘 지역”…전북자치도, 2차 공공기관 ‘전북 우선 배치’ 국토부에 건의

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 23. 10:19

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이원택 지사, 김윤덕 국토부 장관에 2차 공공기관 이전 우선 배치 요청
자산운용·금융, 농생명·바이오, 미래첨단산업 3대 전략산업 기관 선점 건의
9월 정부 로드맵 발표에 국토부·국회 등 대정부 건의
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이원택 전북특별자치도지사(왼쪽)가 22일 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 2차 공공기관 이전 시 전북에 우선 배치해 줄 것을 요청하는 건의문을 전달했다./전북특별자치도.
이원택 전북특별자치도지사가 22일 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 2차 공공기관 이전 시 전북에 우선 배치해 줄 것을 요청하는 건의문을 전달했다다.

23일 전북도에 따르면 이번 건의안에는 정부가 추진 중인 2차 공공기관 이전 계획에서 전북의 3대 전략산업인 자산운용·금융, 농생명·바이오, 미래첨단산업과 기능적으로 연계된 핵심 기관을 우선 배치해 달라는 내용이 담겼다.

도는 국민연금공단과 농촌진흥청을 비롯한 농업 연구기관, 최근 발표된 현대차그룹의 9조원 규모 새만금 투자 등 산업별 핵심 기반을 이미 확보한 전북이 이러한 정책 방향에 가장 부합하는 지역이라고 강조했다.

분야별 유치 희망기관도 구체적으로 제시했다. 자산운용·금융 분야에서는 국민연금공단 기금운용본부와 4대 금융그룹(KB·신한·하나·우리), 글로벌 자산운용사 등이 형성한 금융생태계를 토대로 집적 효과를 극대화할 수 있는 주요 금융 공공기관들의 전북 유치를 요청했다. 기존 금융 인프라와의 시너지를 통해 명실상부한 자산운용 중심지로 도약하겠다는 구상이다.

농생명·바이오 분야에서는 농촌진흥청과 산하 연구기관, 농수산대학교, 농업기술진흥원 등 1차 이전기관과 국가식품클러스터라는 기존 토대를 바탕으로 대한민국 농생명 수도로서의 위상을 굳히기 위해, 관련 산업의 집적 효과를 낼 수 있는 대형 기관들의 추가 이전을 요청했다.

미래첨단산업 분야에서는 현대차 새만금 투자와 이차전지 특화단지, 한국전기안전공사·국토정보공사 등 앞서 이전을 마친 기관들을 축으로, 피지컬AI 산업의 거점화를 이끌 연구 핵심 기관들의 전북 우선 배치를 건의했다.

이들 기관을 받아들일 여건도 갖춰나가고 있다는 것도 도의 설명이다. 혁신도시 안팎의 가용부지를 활용하고, 2030년까지 통근권 내 주택 추가 공급을 검토할 예정이다. 여기에 종합병원급 이상 의료기관과 초·중·고교 등 정주 인프라를 갖추고 있으며, 전북국제금융센터와 광역교통망 확충 등 중장기 수용 기반도 단계적으로 넓혀갈 방침이다.

이원택 도지사는 "전북은 국민연금공단과 농생명 연구기관, 새만금 현대차 9조원 투자 등 3대 전략산업과 연계된 인프라를 이미 갖춘 지역"이라며 "2차 공공기관 이전이 기능 중심 집적화와 국가균형성장이라는 본래의 정책 목표를 이룰 수 있도록, 전략산업과 맞물리는 핵심 공공기관을 전북에 우선 배치해 줄 것을 요청드린다"고 말했다.
박윤근 기자

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