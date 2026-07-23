“8호선 연장 절실” 의정부시, 집중 서명운동 ‘승부수’

25일까지 유동인구 많은 지역 중심 운동 전개

1.철도교통과(결의대회 열기 이어간다…의정부시, 8호선 의정부 연장촉구 집중 서명운동 추진)2 0 김원기 의정부시장(왼쪽)이 지난 22일 퇴근 시간대에 의정부역사에서 시민들에게 8호선 의정부 연장 촉구 서명운동 참여를 홍보하고 있다./의정부시

경기 의정부시가 지하철 8호선 의정부 연장을 위해 집중 서명운동 카드로 승부수를 띄웠다. 지난 21일 열린 '8호선 의정부 연장 촉구 시민 결의대회'의 열기를 이어나가겠다는 강력한 의지다.23일 의정부시에 따르면 시는 8호선 의정부 연장사업의 '제5차 광역교통 시행계획' 반영을 위해 22일부터 25일까지 시민과 함께하는 집중 서명운동을 전개하기로 했다.이번 집중 서명운동은 시민들의 자발적인 참여를 확대하고 8호선 의정부 연장의 필요성과 당위성을 널리 알리기 위해 마련했다. 시는 출퇴근 시간대와 주말을 활용해 유동인구가 많은 장소를 중심으로 서명운동을 진행할 계획이다.지난 22일에는 의정부역과 회룡역 환승통로에서 오전 8시부터 11시까지, 오후 4시부터 8시까지 서명운동을 진행했다. 23일에는 경전철 의정부중앙역과 회룡역 환승통로에서 같은 시간대에 진행 중이다.24일에는 경전철 어룡역과 탑석역에서 오전 8시부터 11시까지, 행복로와 민락2지구 로데오거리에서 오후 4시부터 8시까지 진행한다. 25일에는 코스트코 의정부점에서 오후 2시부터 8시까지, 이마트 의정부점에서 오후 3시부터 7시까지 진행한다. 다만 기상 상황과 현장 여건에 따라 일정과 장소는 변동될 수 있다.앞서 시는 지난 15일부터 온·오프라인 서명운동을 시작했으며, 시청 민원실과 동 주민센터 등에서도 시민들의 참여가 이어지고 있다. 또한 지난 21일 열린 '8호선 의정부 연장 촉구 시민 결의대회'를 계기로 시민들의 관심과 참여가 더욱 확산되고 있다.김원기 시장은 집중 서명운동 첫날인 22일 퇴근 시간대에 의정부역 서명운동 현장을 직접 방문해 시민들의 참여를 독려하기도 했다.김 시장은 "8호선 의정부 연장은 시민들의 교통 불편을 해소하고 수도권 순환 철도망을 완성하기 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "많은 시민께서 집중 서명운동에 동참해 의정부의 뜻을 하나로 모아 주시길 바라며, 시도 '제5차 광역교통 시행계획'에 반영될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.