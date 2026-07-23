닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

전주시의회 의원들, 교통·금융·소상공인 지원 등 정책 대안 제시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008431

글자크기

닫기

전주 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 23. 13:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

제433회 임시회 5분 자유발언서 시정 현안 해법 제안
스마트 마을버스·공공배달앱 개편 등 촉구
최지은, 최한별,
왼쪽부터 최지은, 최한별, 신유정, 채영병 전주시의원.
전주시의회 의원들이 교통과 소상공인 지원, 금융산업 육성, 주거복지 등 주요 시정 현안에 대한 정책 대안을 잇따라 제시했다.

전주시의회는 23일 열린 제433회 임시회 제2차 본회의에서 의원 4명이 5분 자유발언을 통해 시민 생활과 밀접한 정책 개선 방안을 제안했다고 밝혔다.

최지은 의원(팔복·송천2·조촌·여의동)은 시민 이동 수요에 맞춘 '전주형 스마트 마을버스' 도입을 제안했다. 이용 데이터 기반 노선 운영 최적화와 수요응답형 교통(DRT) 시범사업, 혼잡 노선 탄력 운영, 마을버스와 모심택시 통합 운영체계 구축 등을 대안으로 제시했다.

최한별 의원(송천1·2·3동)은 지역 소상공인 지원을 위해 공공배달앱 운영 방식 개선과 온누리상품권 가맹점 확대를 촉구했다. 민간 배달 플랫폼의 독과점 구조 속에서 '전주맛배달'의 실효성이 낮다며 전북형 광역 공공배달앱으로의 확대·전환을 제안했다.

신유정 의원(혁신동)은 전북특별자치도의 제3금융중심지 지정 추진과 관련해 전주시의 적극적인 행정 지원을 주문했다. 금융타운 조성과 인허가, 도시계획 등 행정적 지원을 강화하고 전북도와 협력을 확대해야 한다고 강조했다.

채영병 의원(효자2·3·4동)은 공공임대주택 입주민의 금융 부담을 덜기 위한 '전주형 포용금융 정책' 도입을 제안했다. LH와 주택관리공단, 금융기관이 참여하는 협력체계를 구축해 고금리 대출로 인한 주거 불안을 줄여야 한다고 주장했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

트럼프, 이란 선박 공격마다 교량·발전소 파괴…후티, 홍해 봉쇄 경고에 유가 94달러

‘승리 요정’ 하지원 시구하자, 보스턴 80년 만의 대기록 ‘15연승’

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

李대통령 “부동산 문제, 일정 갈등·저항 감수해야”

군, 15사단 이중투표 소동 해명 번복…“투표권 모두 보장, 사실과 달라”

초고가 1주택 보유세 강화 찬반 팽팽…정부, 부동산 세제 여론 공개

지금 뜨는 뉴스

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다