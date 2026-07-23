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‘지역과 대학이 함께’…남원시·전북대, 남원글로컬캠퍼스 활성화 ‘맞손’

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남원 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 23. 13:08

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교육·연구기능 확대와 지역인재 양성 위한 업무협약 체결
남원시 ·전북대학교, 남원글로컬캠퍼스 활성화 ‘맞손’ (1)
전북 남원시와 전북대학교는 23일 '성장엔진 연계 지역인재 양성 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다./남원시
남원시와 전북대학교가 지역인재 양성과 남원글로컬캠퍼스 활성화를 위해 협력 체계를 구축했다.

남원시와 전북대학교는 23일 남원시청에서 '성장엔진 연계 지역인재 양성(S10·서울대 10개 만들기) 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 양충모 남원시장과 양오봉 전북대학교 총장 등이 참석했으며, 양 기관은 S10 사업의 성공적인 추진과 남원글로컬캠퍼스 활성화를 위해 협력을 강화하기로 했다.

협약에 따라 양측은 남원글로컬캠퍼스 교육·연구 기능 확대, 국가 전략산업 연계 산업인력 양성, 지역인재 양성과 정주여건 조성, 지역발전과 연계한 공동사업 발굴 등을 함께 추진한다.

특히 국가 전략산업 수요에 대응하는 교육·연구 기능을 강화하고 산업 현장 수요에 맞는 인재 양성 체계를 구축하는 데 협력하는 한편, 남원글로컬캠퍼스가 지역 교육거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 협의도 이어갈 계획이다.

남원시와 전북대학교는 현재 남원글로컬캠퍼스 조성과 행복기숙사 건립, 유학생 정주 지원 등 다양한 협력사업도 추진하고 있다.

양충모 남원시장은 "남원글로컬캠퍼스가 지역과 대학이 함께 성장하는 교육거점으로 자리매김할 수 있도록 전북대학교와 협력을 확대하고 다양한 사업을 함께 추진하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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