‘양평 고속도로 의혹’ 원희룡, 종합특검 첫 소환…“위법사실 없어”

원희룡 전 장관, 특검 조사 출석 0 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. /연합뉴스

양평고속도로 노선 변경·백지화 관련 의혹과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 권창영 2차 종합특검팀에 출석했다. 원 전 장관이 종합특검팀에 출석한 것은 이번이 처음이다.종합특검팀은 이날 오전 10시부터 원 전 장관을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 조사 중이다.이날 오전 경기도 과천시 소재 종합특검팀 사무실에 도착한 원 전 장관은 "1년 넘게 사업 특혜 의혹에 대해 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서 수사 대상을 '사업 백지화 선언'으로 바꿀 모양"이라며 "위법 사실이 없기 때문에 의도대로는 잘 안 될 것"이라고 했다.양평 고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울~양평 고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용이다. 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데, 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강삼면 종점 노선을 검토하면서 의혹이 불거졌다. 논란이 불거지자 원 전 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다.종합특검팀은 사업 백지화 과정에서 원 전 장관이 국가재정법·도로법상 요구되는 심의 등 절차를 거치지 않은 채 국토부 공무원들에게 사업 중단을 지시했다고 보고 있다.