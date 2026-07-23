구로구, 건강취약지역 어르신 대상 ‘건강경로당’ 사업 운영

보건소 전문인력 경로당 직접 방문

고척2동·개봉2동 건강취약동 선정

260723 (사진1) 건강경로당에서 어르신이 올바른 혈압 측정법을 실습하고 있다. 0 건강경로당에서 어르신이 올바른 혈압 측정법을 실습하고 있다./구로구

서울 구로구가 건강 취약지역 어르신들의 만성질환을 예방하고 체계적으로 관리하기 위해 '건강경로당' 사업을 운영한다.구는 고척2동과 개봉2동 경로당 20곳에서 '건강경로당' 사업을 추진한다고 23일 밝혔다. 이는 보건소 전문인력이 경로당으로 직접 찾아가 혈압·혈당을 측정하고, 고혈압·당뇨병 예방과 관리에 필요한 질환·영양·운동 교육을 제공하는 사업이다.구는 지난해 지역사회건강조사 동별 분석 결과를 토대로 고척2동과 개봉2동을 올해 건강취약동으로 선정했다. 고척2동은 자신의 혈압과 혈당 수치를 알고 있는 주민 비율이 낮았고, 개봉2동은 두 비율의 감소 폭 모두 큰 것으로 나타났다.프로그램은 경로당별 2회에 걸쳐 진행된다. 1회차에는 혈압·혈당 검진과 건강행태 측정, 고혈압·당뇨병 질환 및 영양 교육, 혈압계 사용법 교육을 실시한다. 2회차에는 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 운동 방법을 안내한다.검진 결과 정상 범위를 벗어난 어르신은 고위험군으로 등록해 관리한다. 필요한 경우 일차의료기관이나 방문건강관리사업 등과 연계해 지속적인 건강관리를 받을 수 있도록 지원하고 있다.장인홍 구청장은 "고혈압과 당뇨병은 꾸준한 측정과 생활 습관 관리가 중요한 만큼 어르신들이 가까운 경로당에서 자신의 건강 상태를 확인하고 관리할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 지역별 건강 격차를 줄이고 만성질환을 조기에 발견할 수 있는 예방 중심의 건강관리 사업을 이어가겠다"고 말했다.