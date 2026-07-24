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LH “올해 20조원 규모 자금 조달”…기업 설명회 개최

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 24. 09:54

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LH 기업설명회
한국토지주택공사(LH)가 지난 23일 주요 투자기관을 대상으로 '2026년도 기업설명회'를 열어 올해 자금조달 계획 등을 발표했다./LH
한국토지주택공사(LH)가 주요 투자기관을 대상으로 올해 자금조달 전략을 공유하며 안정적인 재원 확보 방안을 제시했다.

LH는 지난 23일 '2026년도 기업설명회(IR)'를 열고 올해 사업 추진을 위한 자금조달 계획과 재무 건전성 등을 설명했다고 24일 밝혔다.

올해 자금조달 목표는 총 20조원이다. 국내 원화 일반채권 발행을 중심으로 해외채권과 구조화채권, 중장기 기업어음(CP) 등 다양한 금융상품을 활용해 조달 방식을 다변화한다는 방침이다.

이날 설명회에서는 LH의 우수한 신용도와 안정적인 재무 기반도 강조됐다. LH는 관련 법률에 따라 정부의 의무적 손실보전 대상 기관으로 분류돼 회사채의 BIS 기준 위험가중치가 0%가 적용된다. 또한 국제 신용평가사인 무디스(Aa2), 스탠더드앤드푸어스(S&P·AA), 피치(AA-)로부터 우리나라 국가신용등급과 같은 수준의 신용등급을 유지하고 있다.

올해 상반기 자금조달 규모는 총 9조5000억원으로 집계됐다. 국내에서 8조3000억원, 해외에서 1조2000억원을 각각 조달했다.

LH는 글로벌 최고 수준의 신용도와 법적 손실보전 체계를 바탕으로 시장 여건에 맞는 조달 포트폴리오를 운용해 안정적인 자금조달을 이어간다는 계획이다.

LH 관계자는 "시장 수급 상황을 면밀히 고려해 최적의 자금조달 포트폴리오를 구축하고, 안정성과 효율성을 모두 확보할 수 있도록 유연하게 대응해 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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