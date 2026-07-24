대우건설, 데이터센터 ‘개발·시공·운영’ 노린다…KINX와 협약

시공 이후 운영까지 프로젝트 라이프사이클 협력

전략적 데이터센터 사업협력 본격화

대우건설 0 전용수 대우건설 건축사업본부장(오른쪽)과 김지욱 KINX 대표이사가 지난 23일 경기 과천 KINX 본사에서 '데이터센터 개발사업 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./대우건설

대우건설이 데이터센터 운영 전문기업 KINX와 손잡고 AI(인공지능) 데이터센터 시장 공략에 속도를 낸다.대우건설은 지난 23일 경기 과천 KINX 본사에서 KINX와 '데이터센터 개발사업 업무협약(MOU)'을 체결했다고 24일 밝혔다.이날 협약식에는 대우건설 전용수 건축사업본부장과 이상원 상무를 비롯한 데이터센터TFT 관계자, KINX 김지욱 대표이사와 최종옥 상무 등 양사 주요 임직원이 참석했다.이번 협약은 대우건설의 데이터센터 개발·시공 역량과 KINX의 데이터센터 운영 경험 및 네트워크를 결합해 사업 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.양사는 협약을 계기로 하이퍼스케일 및 AI 데이터센터 개발사업을 공동 발굴하고, 개발·시공·운영을 연계한 협력 체계를 구축할 계획이다.사업 초기 단계부터 협업 체계를 갖춰 신규 사업 기회를 확대하고, 공동 추진 또는 검토하는 프로젝트에서도 상호 협력을 강화하기로 했다.대우건설은 이번 협약으로 데이터센터 운영 파트너를 선제적으로 확보해 향후 추진하는 사업의 안정성과 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 동시에 KINX와 함께 추진하는 신규 프로젝트에서는 시공 참여 기회를 확대하는 효과도 예상된다. KINX 역시 검증된 개발·시공 파트너를 확보함으로써 신규 데이터센터 공급을 안정적으로 늘리고 사업 기반을 강화할 수 있게 됐다.회사는 최근 주택사업 중심의 사업구조에서 벗어나 건축사업 포트폴리오를 다변화하는 데 주력하고 있다. AI 산업 성장에 대응해 데이터센터TFT를 신설하는 등 비주거 분야를 확대하는 한편, 단순 시공을 넘어 개발과 투자, 운영까지 아우르는 디벨로퍼 역량 강화에도 힘을 쏟고 있다.이 같은 전략 아래 대우건설은 10년 만에 강남권에서 추진된 '엠피리온 디지털 AI 캠퍼스'를 시작으로 데이터센터 사업을 확대하고 있다. 전남 1호 데이터센터인 '장성 파인데이터센터'에는 투자와 시공에 함께 참여했다. 올해 초에는 전남도와 AI 데이터센터 클러스터 조성을 위한 협력에도 나서는 등 관련 사업을 본격적으로 확장하고 있다.향후에는 부지 확보부터 개발과 시공, 운영, 매각까지 데이터센터 사업 전 과정을 수행하는 '통합 디벨로퍼' 체계를 구축해 수익성을 높이고 관련 사업 역량을 지속적으로 축적한다는 방침이다.대우건설 관계자는 "대우건설의 개발·시공 노하우와 KINX의 운영 전문성이 결합되면 국내 데이터센터 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라며 "국내 협력 성과를 바탕으로 해외 파트너십도 확대해 글로벌 데이터센터 시장 진출을 적극 추진하겠다"고 말했다.