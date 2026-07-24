고려대 안암병원, 국내 첫 심방세동 시술 8000례 달성

심방세동 시술 30년 임상 경험 축적

전극도자절제술·PFA 등 다양한 치료법 시행

국내외 의료진 교육·임상 협력 추진

심방세동8천례 기념식 0 고려대학교 안암병원 부정맥센터가 지난 20일 '국내 최초 심방세동 시술 8000례 기념식'을 개최했다./고려대 안암병원

고려대학교 안암병원이 국내 최초로 심방세동 시술 누적 8000례를 달성했다. 국내 첫 심방세동 시술을 시행한 지 약 30년 만에 이룬 성과다.고려대 안암병원 부정맥센터는 올해 4월 심방세동 시술 누적 8000례를 돌파를 기념해 지난 20일 기념행사를 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 실적은 기존 전극도자절제술과 최근 도입된 펄스장절제술(PFA)을 포함한 누적 시술 건수다.심방세동은 심방이 빠르고 불규칙하게 뛰는 대표적인 부정맥으로, 혈전 생성 위험을 높여 뇌졸중과 심부전 등 중증 합병증으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.고려대 안암병원은 1998년 국내에서 처음으로 심방세동 전극도자절제술을 시행했다. 2004년에는 국내 최초로 부정맥센터를 개설했으며, 이후 심방세동 시술 1000례, 3000례, 5000례를 차례로 달성한 데 이어 이번에 8000례를 넘어섰다.부정맥센터는 3차원 맵핑 시스템을 활용해 심장의 구조와 전기 신호를 입체적으로 확인하고, 부정맥의 원인이 되는 부위를 정밀하게 찾아 치료해왔다. 전극도자절제술을 비롯해 펄스장절제술, 알코올 주입술 등 다양한 치료법을 환자 상태에 맞춰 시행하고 있다.최근에는 차세대 심방세동 치료법인 펄스장절제술도 100례를 달성해, 보스턴사이언티픽으로부터 펄스장절제술 '센터 오브 엑설런스(Center of Excellence)'로 지정됐다.병원은 앞으로 전극도자절제술 뿐 아니라 펄스장절제술의 임상 경험을 국내외 의료진과 공유하고, 안전하고 효과적인 치료 확산을 위한 교육과 협력을 확대해 나갈 계획이다.최종일 고려대학교 안암병원 순환기내과 최종일 교수는 "심방세동 시술 8천례 달성은 단순한 시술 건수를 넘어 환자들에게 최상의 치료를 제공하기 위해 오랜 시간 쌓아온 경험과 연구의 결실"이라며 "환자에게 가장 적합한 치료 전략을 제시하고, 새로운 시술기법과 임상연구를 발전시켜 국내 심방세동 치료 수준을 더욱 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.