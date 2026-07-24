롯데건설, 소셜아이어워드 2관왕…“콘텐츠 경쟁력 인정”

이미지 0 홍상균 롯데건설 디자인연구소장(오른쪽에서 두 번째)과 직원들이 지난 23일 서울 엘타워에서 열린 '소셜아이어워드 2026' 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다./롯데건설

롯데건설이 공식 유튜브 채널을 앞세워 소셜미디어 콘텐츠 경쟁력을 인정받았다.롯데건설은 지난 23일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '소셜아이어워드 2026' 시상식에서 디자인 혁신대상과 건설브랜드분야 디지털영상 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.소셜아이어워드는 국내 약 4000명의 인터넷 전문가로 구성된 평가위원단이 혁신적이고 모범적인 소셜미디어 서비스 사례를 선정해 시상하는 행사다.이 가운데 롯데건설의 롯데캐슬 공식 유튜브 채널 '오케롯캐'는 디자인 혁신대상을 받았다. 디자인 혁신대상은 전 분야에서 디자인 혁신성이 가장 뛰어난 브랜드 한 곳에 수여되는 상으로 브랜드 아이덴티티와 비주얼 완성도, 사용자 경험 등을 종합적으로 평가한다.오케롯캐는 분양 중심의 정보 전달 방식에서 벗어나 웹예능과 음악 등 최신 트렌드를 반영한 콘텐츠를 선보이며 프리미엄 주거 브랜드 가치를 전달하고 있다. 시청자 중심의 기획과 완성도 높은 영상 콘텐츠를 바탕으로 현재 50만명 이상의 구독자를 확보했다.평가위원단은 오케롯캐가 2030세대를 중심으로 브랜드에 대한 긍정적인 인식을 확산하고 댓글 이벤트 등을 통해 이용자의 자발적인 참여를 이끌어냈다고 평가했다. 엔터테인먼트와 브랜드 메시지의 균형을 구현한 건설업계 콘텐츠 혁신 사례라는 점도 높게 평가했다.건설브랜드분야 디지털영상 대상은 오리지널 시리즈 '가족의 왕국'이 수상했다. 다양한 가족의 일상을 자연 다큐멘터리 형식으로 담아내며 집의 본질적 가치를 조명한 콘텐츠다.'가족의 왕국'은 과도한 광고성 연출을 줄이고 가족 구성원 간 감정과 관계에 집중한 스토리텔링을 통해 롯데캐슬의 브랜드 철학인 'Build Home, Beyond House'를 전달했다.롯데건설 관계자는 "이번 수상은 브랜드 채널 운영과 콘텐츠 경쟁력을 함께 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 공감을 이끌어내는 콘텐츠를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하며 고객과의 소통을 확대해 나가겠다"고 말했다.