동국제강·동국씨엠 2분기 실적 개선…고부가·수출 확대 효과

동국제강 2Q 영업익 456억…52% 증가

동국씨엠 영업익·순이익 동반 '흑자 전환'

"AIDC향 봉형강류 등 수익성 개선"

1371024_1157786_2631 0 동국제강그룹 CI./동국제강그룹

동국제강그룹의 철강 계열사인 동국제강과 동국씨엠이 올해 2분기 수익성을 개선했다. 계절적 성수기와 조선·데이터센터 관련 수요 회복, 중국산 철강재에 대한 반덤핑 관세 부과 등이 실적 개선을 이끌었다.24일 동국제강은 올해 2분기 별도 기준 매출은 9955억원으로 전년 동기 대비 11.4% 증가했다고 밝혔다. 이 기간 영업이익 456억원으로 52.3% 증가했으며 순이익은 26.8% 뛰었다.2분기에는 계절적 성수기에 진입한 가운데 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 대형 산업 인프라 수요가 늘면서 주력 제품인 봉형강류의 수익성이 개선됐다. 수출 확대에 따른 판매량 증가도 실적 개선에 힘을 보탰다.후판 부문 역시 조선용 제품 수요가 견조하게 이어지며 생산량과 판매량이 일부 회복됐다.동국제강 관계자는 "상반기 수출용 형강 신규 규격을 개발하고 특수강 후판 제조 공정을 개선하는 등 고부가 제품 확대에 주력했다"면서 "철강 온라인 판매 플랫폼인 '스틸샵'에는 신용보증기금의 '페이원 보증'을 도입해 결제 수단도 넓혔다"고 설명했따.동국씨엠은 2분기 별도 기준 매출 5451억원을 기록하며 전년 동기 대비 8.6% 성장했다. 영업이익은 323억원, 순이익은 250 억원으로 모두 흑자로 돌아섰다.동국씨엠은 고환율 환경에서도 럭스틸과 앱스틸 등 고부가 제품의 수출 비중을 유지하고 생산·판매량을 늘린 점도 실적 회복에 기여했다.또 지난 4월 중국산 도금·컬러강판에 반덤핑 잠정 관세가 부과된 이후 저가 범용재 유입이 줄면서 내수 판매 수익성이 개선됐다.동국씨엠 관계자는 "장기화된 시황 악화에도 전략적 판매 정책으로 전분기에 이어 이번 분기도 생산·판매량을 연속 확대하는 등 개선 흐름을 이어가고 있다"고 설명했다.