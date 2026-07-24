닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

동국제강·동국씨엠 2분기 실적 개선…고부가·수출 확대 효과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260724010008955

글자크기

닫기

김유라 기자

승인 : 2026. 07. 24. 14:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

동국제강 2Q 영업익 456억…52% 증가
동국씨엠 영업익·순이익 동반 '흑자 전환'
"AIDC향 봉형강류 등 수익성 개선"
1371024_1157786_2631
동국제강그룹 CI./동국제강그룹
동국제강그룹의 철강 계열사인 동국제강과 동국씨엠이 올해 2분기 수익성을 개선했다. 계절적 성수기와 조선·데이터센터 관련 수요 회복, 중국산 철강재에 대한 반덤핑 관세 부과 등이 실적 개선을 이끌었다.

24일 동국제강은 올해 2분기 별도 기준 매출은 9955억원으로 전년 동기 대비 11.4% 증가했다고 밝혔다. 이 기간 영업이익 456억원으로 52.3% 증가했으며 순이익은 26.8% 뛰었다.

2분기에는 계절적 성수기에 진입한 가운데 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 대형 산업 인프라 수요가 늘면서 주력 제품인 봉형강류의 수익성이 개선됐다. 수출 확대에 따른 판매량 증가도 실적 개선에 힘을 보탰다.

후판 부문 역시 조선용 제품 수요가 견조하게 이어지며 생산량과 판매량이 일부 회복됐다.

동국제강 관계자는 "상반기 수출용 형강 신규 규격을 개발하고 특수강 후판 제조 공정을 개선하는 등 고부가 제품 확대에 주력했다"면서 "철강 온라인 판매 플랫폼인 '스틸샵'에는 신용보증기금의 '페이원 보증'을 도입해 결제 수단도 넓혔다"고 설명했따.

동국씨엠은 2분기 별도 기준 매출 5451억원을 기록하며 전년 동기 대비 8.6% 성장했다. 영업이익은 323억원, 순이익은 250 억원으로 모두 흑자로 돌아섰다.

동국씨엠은 고환율 환경에서도 럭스틸과 앱스틸 등 고부가 제품의 수출 비중을 유지하고 생산·판매량을 늘린 점도 실적 회복에 기여했다.

또 지난 4월 중국산 도금·컬러강판에 반덤핑 잠정 관세가 부과된 이후 저가 범용재 유입이 줄면서 내수 판매 수익성이 개선됐다.

동국씨엠 관계자는 "장기화된 시황 악화에도 전략적 판매 정책으로 전분기에 이어 이번 분기도 생산·판매량을 연속 확대하는 등 개선 흐름을 이어가고 있다"고 설명했다.
김유라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기