한대희 군포시장, 주요 현안 점검…민선 9기 핵심사업 속도 낸다

24일 ‘주요 현안사업 보고회’ 개최...민선 9기 시정 동력 확보

clip20260724140732 0 한대희 군포시장(가운데)이 24일 최홍규 부시장을 비롯해 간부 공무원들이 참석한 가운데 '주요 현안사업 보고회'를 개최했다./군포시.

경기 군포시가 민선 9기 시정 운영의 추진력을 높이기 위해 핵심 현안사업 점검에 나섰다. 도시개발과 철도망 확충, 생활 인프라 개선 등 주요 사업의 추진 방향을 공유하고 부서 간 협업 체계를 강화해 정책 실행력을 높인다는 방침이다.군포시는 24일 시청 중회의실에서 한대희 시장 주재로 간부공무원들이 참석한 가운데 '주요 현안사업 보고회'를 개최했다.이번 보고회는 민선 9기 시정 방향에 맞춰 주요 현안의 추진 상황을 점검하고, 사업별 해결 방안과 추진 전략을 논의하기 위해 마련됐다.이날 회의에서는 군포시의 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 사업을 비롯해 모두 29개 주요 현안이 논의됐다.도시개발 분야에서는 의왕·군포·안산 공공주택지구와 대야미 공공주택지구 조성, 금정역 남·북부 통합역사 개발, 1기 신도시 정비사업 활성화, 경부선·안산선 철도 지하화 통합개발, 신분당선 군포 연장 등 교통망 확충과 도시개발 사업의 추진 방안이 중점적으로 다뤄졌다.시민 생활과 밀접한 환경·안전 분야에서는 도수관로 복선화 사업, 반월천·갈치호수 수변공원 조성, 수소전기자동차 충전소 구축 등 생활 인프라 확충 방안도 함께 점검했다.한대희 시장은 사업 추진 과정에서 우선순위 설정과 재정계획, 시민 공감대 형성의 중요성을 강조했다.한 시장은 "모든 사업은 우선순위를 명확히 하고 실효성 있는 재정계획을 마련하는 동시에 의회와 시민의 공감을 얻을 수 있는 방안도 함께 준비해야 한다"며 "부서 간 경계를 허물고 '군포 원팀'으로 협력해 사업이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 추진해 달라"고 당부했다.군포시는 이번 보고회를 계기로 주요 현안에 대한 부서 간 협업을 강화하고, 민선 9기 핵심 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.