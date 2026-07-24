조용익 부천시장, 물놀이장·택시복지센터 점검…폭염 대응 현장행정

조 시장 “시민 건강과 안전이 최우선…철저하게 관리할 것” 밝혀

clip20260724141709 0 조용익 부천시장(왼쪽)이 23일 중앙공원 물놀이장 시설을 점검하고, 엄격한 수질관리를 당부했다./부천시.

조용익 경기 부천시장이 여름철 폭염에 대비해 시민 안전과 현장 근무자의 근무환경을 잇달아 점검했다. 개장을 앞둔 공원 물놀이장의 안전관리 실태를 확인한 데 이어 택시복지센터를 찾아 운수종사자들의 근무 여건도 살폈다.조 시장이 23일 중앙공원 물놀이장을 방문해 시설 운영 상황과 안전관리 체계를 점검했다.이날 조 시장은 급수전동기와 배수펌프, 분수펌프 등 주요 설비의 운영 상태를 확인하고 전기시설 관리업체로부터 시설 운영 현황을 보고받았다. 특히 누전차단기 정상 작동 여부를 직접 확인하는 등 감전사고 예방을 위한 안전관리 상황을 꼼꼼히 살폈다.수질관리 체계도 함께 점검했다. 부천시는 물놀이장마다 자격을 갖춘 안전관리자를 상시 배치하고, 시설 규모에 따라 3~5명의 운영요원을 추가 투입해 안전사고 예방에 나서고 있다.또 매일 담수를 교체하고 주 1회 이상 저류조와 기계실을 청소하는 한편, 2시간마다 자체 수질검사를 실시해 잔류 염소량을 확인하고 있다. 이와 함께 전문 검사기관을 통한 정밀 수질검사도 정기적으로 진행해 안전한 이용 환경을 유지하고 있다.조 시장은 "어린이들이 주로 이용하는 시설인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "감전 등 각종 안전사고 예방에 빈틈이 없도록 시설관리와 현장점검을 강화해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들어 달라"고 당부했다.이어 조 시장은 택시복지센터를 찾아 혹서기 택시 운수종사자들의 근무환경도 점검했다.택시정비시설과 사무실, 휴게공간의 냉방시설 운영 상태를 확인하고 현장 종사자들의 애로사항을 청취한 조 시장은 "택시 운수종사자를 위한 시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 소통하고 지원하겠다"며 "폭염 속 건강관리와 안전운행에도 각별히 유의해 달라"고 말했다.