조용익 부천시장, 물놀이장·택시복지센터 점검…폭염 대응 현장행정

조 시장이 23일 중앙공원 물놀이장을 방문해 시설 운영 상황과 안전관리 체계를 점검했다.
이날 조 시장은 급수전동기와 배수펌프, 분수펌프 등 주요 설비의 운영 상태를 확인하고 전기시설 관리업체로부터 시설 운영 현황을 보고받았다. 특히 누전차단기 정상 작동 여부를 직접 확인하는 등 감전사고 예방을 위한 안전관리 상황을 꼼꼼히 살폈다.
수질관리 체계도 함께 점검했다. 부천시는 물놀이장마다 자격을 갖춘 안전관리자를 상시 배치하고, 시설 규모에 따라 3~5명의 운영요원을 추가 투입해 안전사고 예방에 나서고 있다.
또 매일 담수를 교체하고 주 1회 이상 저류조와 기계실을 청소하는 한편, 2시간마다 자체 수질검사를 실시해 잔류 염소량을 확인하고 있다. 이와 함께 전문 검사기관을 통한 정밀 수질검사도 정기적으로 진행해 안전한 이용 환경을 유지하고 있다.
조 시장은 "어린이들이 주로 이용하는 시설인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "감전 등 각종 안전사고 예방에 빈틈이 없도록 시설관리와 현장점검을 강화해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들어 달라"고 당부했다.
이어 조 시장은 택시복지센터를 찾아 혹서기 택시 운수종사자들의 근무환경도 점검했다.
택시정비시설과 사무실, 휴게공간의 냉방시설 운영 상태를 확인하고 현장 종사자들의 애로사항을 청취한 조 시장은 "택시 운수종사자를 위한 시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 소통하고 지원하겠다"며 "폭염 속 건강관리와 안전운행에도 각별히 유의해 달라"고 말했다.