닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

순창군, 농촌협약 체결…복흥·쌍치·구림에 270억 투입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260724010008969

글자크기

닫기

순창 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 24. 14:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

순창 0724 - 농촌협약 체결
순창군이 지난 23일정부세종컨벤션센터에서 농식품부와 농촌협약을 체결했다./순창군
전북 순창군이 농림축산식품부와 농촌협약을 체결하고 복흥·쌍치·구림면을 중심으로 농촌 정주여건 개선과 생활기반 확충에 본격 나선다.

24일 순창군에 따르면 군은 전날 정부세종컨벤션센터에서 농림축산식품부와 농촌협약을 체결했다. 협약식에는 송미령 농림축산식품부 장관과 최영일 순창군수를 비롯해 전국 16개 협약 대상 지방자치단체장이 참석했다.

농촌협약은 정부와 지방자치단체가 공동 투자해 농촌의 정주여건을 개선하고 지역 특성에 맞는 발전사업을 추진하는 '농촌공간 희망 프로젝트'의 핵심 사업이다.

이날 순창군은 우수사례 발표를 통해 복흥·쌍치·구림 지역의 정주환경 개선과 농촌 자원을 활용한 성장 전략을 소개하며 '상생자족형 농촌' 조성 비전을 제시해 관심을 모았다.

군은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 270억 원을 투입해 지역별 맞춤형 공간 조성사업을 추진할 계획이다.

복흥면에는 문화어울림센터와 시니어 야외활동 공간을 조성하고, 쌍치면에는 세대통합공간과 다목적 야외쉼터, 진입 보행로를 조성한다. 구림면에는 주민 교류와 문화활동을 위한 복합커뮤니티센터를 설치할 예정이다.

최영일 순창군수는 "이번 농촌협약을 계기로 읍지역과 거리가 있는 복흥·쌍치·구림면에도 주민들이 함께 소통할 수 있는 생활공간을 확충하고, 지속 가능한 농촌공간을 조성해 지역민의 삶의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기